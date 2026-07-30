Chakradharpur News: सेवा सत्यापन के लिए बीआरसी में लगा विशेष कैंप
Chakradharpur News: चक्रधरपुर के बीआरसी में बुधवार को शिक्षकों के सेवा सत्यापन और वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए विशेष कैंप का आयोजन हुआ। जिला शिक्षा अधीक्षक प्रवीण कुमार ने चक्रधरपुर, सोनुवा और बंदगांव के 140, 139 और 91 शिक्षकों का सेवा सत्यापन पूरा किया। कैंप में कई शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित थे।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर। बीआरसी में बुधवार को सेवा सत्यापन एवं वार्षिक वेतन वृद्धि से संबंधित विशेष कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में जिला शिक्षा अधीक्षक सह चक्रधरपुर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने चक्रधरपुर, सोनुवा एवं बंदगांव प्रखंड के शिक्षकों के सेवा सत्यापन तथा वार्षिक वेतन वृद्धि से जुड़े मामलों का निष्पादन किया। कैंप के दौरान चक्रधरपुर प्रखंड के 140, बंदगांव प्रखंड के 91 तथा सोनुवा प्रखंड के 139 शिक्षकों का सेवा सत्यापन एवं वार्षिक वेतन वृद्धि का कार्य पूरा किया गया। इस अवसर पर डीएसी कार्यालय के इकबाल अहमद, बीपीओ बलराज कपूर, शिक्षक भुवनेश्वर मुंडारी, त्रिलोचन साहू, भोला मिश्रा, प्रेमलाल सोय, मनोहर सिंह ओड़ेया समेत काफी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।