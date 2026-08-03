Chakradharpur News: बम-बम भोले से गूंजा महादेवशाल, उमड़े श्रद्धालु

Chakradharpur News: गोईलकेरा में महादेवशाल धाम में श्रावणी मेले का उद्घाटन सांसद जोबा माझी और विधायक जगत माझी ने किया। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों ने जलाभिषेक किया। पहले सोमवारी को कांवरियों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, जबकि पोड़ाहाट के शिवालयों में भी तैयारियां चल रही हैं।

Chakradharpur News: गोईलकेरा। कोल्हान के बाबाधाम गोइलकेरा के महादेवशाल धाम में रविवार को श्रावणी मेले का विधिवत उद्घाटन हुआ। सिंहभूम की सांसद जोबा माझी और मनोहरपुर के विधायक जगत माझी ने मेले का शुभारंभ किया। अतिथियों ने इस मौके पर बाबा भोलेनाथ के दरबार में मत्था टेका और प्रसाद ग्रहण किया। मेले के उद्घाटन के साथ ही महादेवशाल धाम में शिवभक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। बम-बम भोले से पूरा महादेवशाल गूंज उठा। रविवार होने के कारण मंदिर में भक्तों की भीड़ रही। दूर-दराज से आए सैकड़ों शिवभक्तों ने भी कतारबद्ध होकर जलाभिषेक किया। मेले के उद्घाटन के बाद सांसद और विधायक समेत तमाम अतिथियों ने पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। इससेसांसद और विधायक ने मंदिर परिसर में पीसीसी पथ, पेवर्स ब्लॉक, भंडारा कक्ष निर्माण एवं शौचालय मरम्मत कार्य का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य ज्योति मेराल, महादेवशाल सेवा समिति के सचिव रामचन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष सह बीडीओ विवेक कुमार, राजेश चौरसिया, सुधीर बाजपेई, सीताराम बेसरा, ज्ञानचंद रजक, आशीष जयसवाल, प्रीतम गुप्ता, राकेश गुप्ता, दिनेश गुप्ता समेत काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे。

पहली सोमवारी पर उमड़ेगी कांवरियों की भीड़ पहली सोमवारी पर महादेवशाल धाम मंदिर में कांवरियों की भीड़ उमड़ेगी। रविवार को चक्रधरपुर एवं आसपास क्षेत्र के काफी संख्या में श्रद्धालु महादेवशाल के लिए रवाना हुए। चक्रधरपुर थाना नदी से काफी संख्या में कांवरिया जल उठाकर महादेवशाल के लिए पैदल रवाना हुए। जबकि राउरकेला वेदव्यास नदी से जल लेकर कांवरियों का जत्था महादेवशाल धाम में जलाभिषेक के लिए निकल चुके हैं। सोमवार को कांवरियों का जत्था महादेवशाल धाम में पहुंचकर जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना करेंगे। महादेवशाल सेवा समिति और प्रशासन की ओर से सोमवार को वाली भीड़ के मद्देनजर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। बीडीओ विवेक कुमार और थाना प्रभारी विक्रांत मुंडा ने समिति के पदाधिकारियों के साथ श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया।

पोड़ाहाट के शिवालयों में भी व्यापक तैयारी सावन की पहली सोमवारी पर पोड़ाहाट अनुमंडल के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। पोड़ाहाट अनुमंडल के चक्रधरपुर शहरी एवं ग्रामीण, मनोहरपुर के विभिन्न शिव मंदिर, सोनुवा, गोईलकेरा, आनंदपुर, बंदगांव, कराईकेला, चिरिया, जराईकेला समेत विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी।

मंदिर परिसर में लगीं दुकानें : सावन माह में पूरे एक माह महादेवशाल धाम मंदिर में काफी संख्या में दुकानें लगाई गई हैं। जहां श्रद्धालुओं के लिए नारियल, पेड़ा, लस्सी, चाय, नाश्ता तथा भोजन की दुकानें लगाई गई हैं। इस बार मंदिर परिसर में सभी दुकानों को सुंदर ढंग से लगाया गया हैं। जिससे श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में आने और जाने में दिक्कत नहीं होगी।

कई संस्थान ने मंदिर परिसर में लगाया भंडारा : महादेवशाल धाम मंदिर में कई संस्थानों द्वारा भंडारा का आयोजन किया गया। जहां लोग चना, खिचड़ी आदि का वितरण किया। जहां मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने भंडारा का लुत्फ उठाया।