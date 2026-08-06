Chakradharpur News: 12 शिक्षकों पर निर्भर है 4 हजार छात्रों का भविष्य

Chakradharpur News: चक्रधरपुर के जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में शिक्षकों की गंभीर कमी है। वर्तमान में 819 छात्रों ने नामांकन कराया है, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। कॉलेज में विभिन्न विषयों के लिए शिक्षकों का अभाव छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। प्राचार्य ने भवन निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की बात कही है।

Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता। चक्रधरपुर का एक मात्र डिग्री कॉलेज जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में शिक्षकों की घोर कमी है। कॉलेज में इस समय सत्र 2026-2030 का नामांकन का प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका है, बावजूद इसके यहां शिक्षकों की नियुक्ति का कोई आसार नहीं दिखाई देता। मौजूदा समय में जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में सभी संकाय के 819 छात्रों ने अपना नामांकन करा लिया है। नामांकन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। कॉलेज में अभी 7 स्थायी शिक्षक (प्रोफेसर) व 5 अस्थायी या गेस्ट व नीड आधारित शिक्षक काम कर रहे हैं। स्थायी शिक्षकों में हिस्ट्री के 2 स्थायी एवं एक गेस्ट शिक्षक हैं। हिंदी विषय में स्वयं प्रचार्य श्री निवास कुमार एवं 2 अन्य गेस्ट शिक्षक हैं। इसके अलावा ओड़िया, कॉमर्स, राजनीतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र में एक-एक शिक्षक से पढ़ाई की जिम्मेदारी पूरी करायी जा रही है। कॉलेज में लगभग 4 हजार से ज्यादा छात्र हैं। नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों की संख्या के अनुपात में कहीं ज्यादा शिक्षकों की आवश्यकता है लेकिन लंबे समय में कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है इसके कारण छात्रों में असंतोष है। कॉलेज में पिछले साल लगभग 8 सौ से ज्यादा छात्रों ने अपना नामांकन कराया था। इस साल इसकी संख्या अभी तक 819 हो चुकी है。

इन विषयों के नहीं हैं शिक्षक जवाहर लाल नेहरू कॉलेज में फिजिक्स, कैमेस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, जियोग्राफी, सायक्लॉजी, लाइफ साइंस, फिलॉसफी, हो, कुरमाली जैसे प्रमुख विषयों के शिक्षक नहीं हैं इसके कारण कॉलेज में पठन-पाठन और छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। कॉलेज में अधिकांश छात्र स्थानीय होने के चलते यहां सीयूईटी से संबंधित छात्र नहीं हैं।

जल्द होगा कॉलेज भवन का निर्माण : प्राचार्य प्राचार्य श्रीनिवास कुमार ने कहा कि जेएलएन कॉलेज में शिक्षकों का घोर अभाव है। नए सत्र का नामांकन शुरू हो चुका है लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। कॉलेज के कायाकल्प के लिए लगभग 88 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। भवन निर्माण के लिए टेंडर भी हो गया है। जल्द ही भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी।

क्या कहते हैं छात्र-छात्राएं कॉलेज में शिक्षकों के साथ-साथ कमरों का अभाव है जिसके कारण पठन-पाठन में दिक्कत हो रही है।

-सुसज्जित टोपनो, बीए सेमेस्टर-1

कॉलेज में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों संकाय में शिक्षकों का घोर कमी है इसके कारण छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

-मनीष रजक, बीए सेमेस्टर-1

कॉलेज में आर्ट्स का कोई शिक्षक नहीं है। शिक्षकों के अभाव के कारण क्लासेस काफी कम होती है। छात्रों को खुद पढ़ाई करनी पड़ती है।

-नंदिनी हेंब्रम, बीए सेमेस्टर-1

कुड़माली समेत स्थानीय भाषा के शिक्षकों का अभाव है जिसके कारण छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।

-रानी माई हेंब्रम, बीए सेमेस्टर-1