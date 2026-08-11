Chakradharpur News: धनगांव-माराजोरम मार्ग पर पुलिया के ऊपर से बह रहा पानी, आवागमन ठप

Chakradharpur News: चक्रधरपुर। चक्रधरपुर प्रखंड के कुलीतोडांग पंचायत में सोमवार को लगातार हो रही बारिश के कारण धनगांव और माराजोरम के बीच नदी पर बनी दोनों पुलिया के ऊपर से पानी का तेज बहाव होने लगा है। पानी के दबाव से सड़क कई स्थानों पर कट गई, जिससे इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गई है। सबसे अधिक परेशानी कुलीतोडांग और बाईपी पंचायत के ग्रामीणों को उठानी पड़ रही है। सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। दोनों पुलिया के ऊपर से पानी बहने के कारण दोपहिया और चारपहिया वाहनों का आवागमन बंद हो गया है।

सड़क कट जाने से चारपहिया वाहनों का गुजरना पूरी तरह असंभव हो गया है, जबकि कई लोग रास्ते के दोनों ओर फंसे हुए हैं और सुरक्षित तरीके से आवागमन का इंतजार कर रहे हैं। इस मार्ग के बाधित होने से कुलीतोडांग तथा बाईपी पंचायत के कई गांवों का संपर्क प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों को दैनिक जरूरतों, इलाज, बाजार और अन्य जरूरी कार्यों के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि धनगांव से कोटसोना तक करीब 2.5 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए वर्ष 2024 में टेंडर निकाला गया था। हालांकि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। बाद में वन विभाग ने एनओसी भी जारी कर दी, लेकिन इसके बावजूद संवेदक ने सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया। यदि समय पर सड़क का निर्माण हो गया होता तो आज ग्रामीणों को इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।