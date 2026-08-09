Chakradharpur News: सड़क हादसे में शिशु मंदिर के लेखापाल घायल

Chakradharpur News: सड़क हादसे में शिशु मंदिर के लेखापाल घायल
Chakradharpur News: मनोहरपुर में शुक्रवार रात सड़क दुर्घटना में 54 वर्षीय वेदव्यास महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। वे अपनी बाइक से लक्ष्मीपुर जा रहे थे, जब उनकी बाइक एक टेम्पो से टकरा गई। उन्हें मनोहरपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां बाद में चिकित्सा के लिए रेफर किया गया।
Chakradharpur News: मनोहरपुर। मनोहरपुर शहरी क्षेत्र अंतर्गत मनोहरपुर-चाईबासा मुख्य मार्ग स्थित लाइनपार बाजार में बीते शुक्रवार की रात करीब साढ़े आठ बजे हुए सड़क दुर्घटना में सरस्वती शिशु मंदिर के लेखापाल 54 वर्षीय वेदव्यास महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें मनोहरपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार वेदव्यास महतो अपनी बाइक से मनोहरपुर से अपने घर लक्ष्मीपुर जा रहे थे। इसी दौरान लाइनपार मुख्य रोड में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी एक टेम्पो से जा टकराई। जिससे उनका दाहिना पैर टूट गया, जबकी उनके सर में गंभीर चोट लग गई।
बाद में स्थानीय लोगो के सहयोग से उन्हे ईलाज के लिए मनोहरपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक ईलाज के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है।
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