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Chakradharpur News: भारत भवन चौक पर भटकती मिली किशोरी, भेजी गई सीडब्ल्यूसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: चक्रधरपुर के भारत भवन चौक के पास पिछले तीन दिनों से भटक रही 17 वर्षीय एक नाबालिग किशोरी को स्थानीय लोगों की सूचना पर सुरक्षित रेस्क्यू कर चाईबासा स्थि

Chakradharpur News: भारत भवन चौक पर भटकती मिली किशोरी, भेजी गई सीडब्ल्यूसी

Chakradharpur News: चक्रधरपुर। भारत भवन चौक के पास पिछले तीन दिनों से भटक रही 17 वर्षीय एक नाबालिग किशोरी को स्थानीय लोगों की सूचना पर सुरक्षित रेस्क्यू कर चाईबासा स्थित बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) भेजा गया। किशोरी खूंटपानी प्रखंड के मटकमबेड़ा पंचायत की ऊपरटोला गांव की रहने वाली हैं। जानकारी के अनुसार, स्थानीय लोगों ने किशोरी को कई दिनों से चौक के आसपास भटकते देखा और इसकी सूचना अधिकार मित्री श्वेता रवानी को दी। श्वेता रवानी मौके पर पहुंचकर किशोरी से पूछताछ की। उसने बताया कि उसके पिता रामसिंह जारिका और सौतेली मां पूनम जारिका उसके साथ अक्सर मारपीट और प्रताड़ित करते थे।

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किशोरी ने बताया कि दो दिन पहले दोनों उसे जंगल के रास्ते में छोड़कर चले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सखी वन स्टॉप सेंटर से संपर्क किया गया, जहां किशोरी को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया गया।

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