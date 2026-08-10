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Chakradharpur News: विश्व आदिवासी दिवस पर डांगोवापोसी में निकाली गई रैली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर डांगोवापोसी बिरसा बॉयज क्लब और एसीएसटी संगठन द्वारा डांगोवापोसी में एक भव्य रैली निकाली गई।

Chakradharpur News: विश्व आदिवासी दिवस पर डांगोवापोसी में निकाली गई रैली

Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर डांगोवापोसी बिरसा बॉयज क्लब और एसीएसटी संगठन द्वारा डांगोवापोसी में एक भव्य रैली निकाली गई। इस अवसर पर बिरसा मुंडा प्रतिमा पर माल्यापर्ण किया गया एवं उनके जीवन के उत्तम कार्य किए हुए जल, जंगल, जमीन और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण का संदेश को याद किया गया। कार्यक्रम में टाटानगर इलेक्ट्रीक शेड से रिटायर्ड हुए सिनियर टेक्नीशियन कृष्ण चंद्र बोबोंगा को एसटीएसी संगठन द्वारा साल ओढ़ा कर सम्मानित किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए।

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