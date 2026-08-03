Chakradharpur News: आद्रा मंडल में विकास कार्य को आज से 9 अगस्त तक रद्द रहेंगी 11 मेमू ट्रेनें
Chakradharpur News: आद्र रेल मंडल में विकास कार्य के लिए रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा, जिसके फलस्वरूप 3 से 9 अगस्त तक 6 जोड़ी मेमू ट्रेनें रद्द रहेंगी। 5 जोड़ी ट्रेनें शार्ट टर्मिनेट और ओरिजिनेट होकर चलेंगी। आसनसोल से विभिन्न मार्गों पर ट्रेनें प्रभावित होंगी।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर। आद्र रेल मंडल में विकास कार्य को लेकर रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते 3 अगस्त से 9 अगस्त तक विभिन्न तिथियों में 6 जोड़ी मेमू ट्रेनें रद्द रहेगी, वहीं 5 जोड़ी ट्रेनें शार्ट टर्मिनेट व ओरिजिनेट होकर चलेगी। रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार आसनसोल आद्रा आसनसोल मेमू 3, 4, 6, 7 और 9 अगस्त को रद्द रहेगी। आद्रा मेदिनीपुर आद्रा मेमू 9 अगस्त, आद्रा भागा आद्रा मेमू 7 और 8 अगस्त, आसनसोल पुरुलिया आसनसोल मेमू 3 और 6 अगस्त, टाटानगर आसनसोल मेमू 5, 7, 8 और 9 अगस्त तथा झारग्राम पुरुलिया झारग्राम मेमू 4, 6 और 7 अगस्त को रद्द रहेगी।
रेलवे की जानकारी
रेलवे के मुताबिक,आसनसोल पुरुलिया आसनसोल मेमू 5 और 8 अगस्त को आद्रा तक ही जाएगी और आद्रा से ही वापस रवाना होगी। चक्रधरपुर एनएससीबी गोमो चक्रधरपुर मेमू एक्सप्रेस 4, 7 और 9 अगस्त को महुदा तक ही जाएगी और वहीं से वापस रवाना होगी। आसनसोल टाटानगर आसनसोल मेमू, 5,7,8 और 9 अगस्त को आद्रा तक ही जाएगी और आद्रा से ही वापस रवाना होगी। आसनसोल बराभूम मेमू 5, 7, 8 और 9 अगस्त को आद्रा तक ही जाएगी और आद्रा से ही वापस रवाना होगी। खड़गपुर हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस 5 और 8 अगस्त को आद्रा तक ही जाएगी और आद्रा से वापस रवाना होगी।
प्रश्नोत्तर
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।