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Chakradharpur News: आद्रा मंडल में विकास कार्य को आज से 9 अगस्त तक रद्द रहेंगी 11 मेमू ट्रेनें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: आद्र रेल मंडल में विकास कार्य के लिए रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा, जिसके फलस्वरूप 3 से 9 अगस्त तक 6 जोड़ी मेमू ट्रेनें रद्द रहेंगी। 5 जोड़ी ट्रेनें शार्ट टर्मिनेट और ओरिजिनेट होकर चलेंगी। आसनसोल से विभिन्न मार्गों पर ट्रेनें प्रभावित होंगी।

Chakradharpur News: आद्रा मंडल में विकास कार्य को आज से 9 अगस्त तक रद्द रहेंगी 11 मेमू ट्रेनें

Chakradharpur News: चक्रधरपुर। आद्र रेल मंडल में विकास कार्य को लेकर रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते 3 अगस्त से 9 अगस्त तक विभिन्न तिथियों में 6 जोड़ी मेमू ट्रेनें रद्द रहेगी, वहीं 5 जोड़ी ट्रेनें शार्ट टर्मिनेट व ओरिजिनेट होकर चलेगी। रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार आसनसोल आद्रा आसनसोल मेमू 3, 4, 6, 7 और 9 अगस्त को रद्द रहेगी। आद्रा मेदिनीपुर आद्रा मेमू 9 अगस्त, आद्रा भागा आद्रा मेमू 7 और 8 अगस्त, आसनसोल पुरुलिया आसनसोल मेमू 3 और 6 अगस्त, टाटानगर आसनसोल मेमू 5, 7, 8 और 9 अगस्त तथा झारग्राम पुरुलिया झारग्राम मेमू 4, 6 और 7 अगस्त को रद्द रहेगी।

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रेलवे की जानकारी

रेलवे के मुताबिक,आसनसोल पुरुलिया आसनसोल मेमू 5 और 8 अगस्त को आद्रा तक ही जाएगी और आद्रा से ही वापस रवाना होगी। चक्रधरपुर एनएससीबी गोमो चक्रधरपुर मेमू एक्सप्रेस 4, 7 और 9 अगस्त को महुदा तक ही जाएगी और वहीं से वापस रवाना होगी। आसनसोल टाटानगर आसनसोल मेमू, 5,7,8 और 9 अगस्त को आद्रा तक ही जाएगी और आद्रा से ही वापस रवाना होगी। आसनसोल बराभूम मेमू 5, 7, 8 और 9 अगस्त को आद्रा तक ही जाएगी और आद्रा से ही वापस रवाना होगी। खड़गपुर हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस 5 और 8 अगस्त को आद्रा तक ही जाएगी और आद्रा से वापस रवाना होगी।

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प्रश्नोत्तर

कौन सी ट्रेनें रद्द रहेंगी?
आसनसोल आद्रा आसनसोल मेमू 3, 4, 6, 7 और 9 अगस्त को रद्द रहेंगी।
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