Chakradharpur News: आधुनिक खेती से पदमा बनीं आत्मनिर्भरता की मिसाल

Chakradharpur News: चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड की सिमिदीरी पंचायत स्थित सिमिदीरी गांव की प्रगतिशील महिला किसान पदमा महतो आधुनिक खेती अपनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गई हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत कृषि विभाग से मिले तकनीकी मार्गदर्शन, उन्नत बीज और वैज्ञानिक खेती की बदौलत उन्होंने धान उत्पादन के साथ-साथ अपनी आय में भी तीन गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की है। करीब दो एकड़ भूमि पर खेती करने वाली पदमा महतो पहले पारंपरिक तरीके से स्थानीय धान की खेती करती थीं। एक वर्ष कम बारिश के कारण उनकी फसल प्रभावित हुई और उन्हें केवल 8 से 9 क्विंटल धान का उत्पादन मिला। इसी दौरान उन्होंने कृषि विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रशिक्षण से प्रेरित होकर उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत उपलब्ध कराई गई सुखारोधी धान की उन्नत किस्म आईआर-64 डीआरटी का लगभग 40 किलोग्राम बीज प्राप्त किया।