Chakradharpur News: आधुनिक खेती से पदमा बनीं आत्मनिर्भरता की मिसाल
Chakradharpur News: चक्रधरपुर की प्रगतिशील महिला किसान पदमा महतो ने आधुनिक खेती अपनाकर अपनी आय में तीन गुना वृद्धि की है। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने सुखारोधी धान की उन्नत किस्म का उपयोग किया। उनकी फसल उत्पादन 9.25 क्विंटल से बढ़कर 28.80 क्विंटल हो गया और आय 18,500 रुपये से 57,600 रुपये तक पहुंच गई।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड की सिमिदीरी पंचायत स्थित सिमिदीरी गांव की प्रगतिशील महिला किसान पदमा महतो आधुनिक खेती अपनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गई हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत कृषि विभाग से मिले तकनीकी मार्गदर्शन, उन्नत बीज और वैज्ञानिक खेती की बदौलत उन्होंने धान उत्पादन के साथ-साथ अपनी आय में भी तीन गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की है। करीब दो एकड़ भूमि पर खेती करने वाली पदमा महतो पहले पारंपरिक तरीके से स्थानीय धान की खेती करती थीं। एक वर्ष कम बारिश के कारण उनकी फसल प्रभावित हुई और उन्हें केवल 8 से 9 क्विंटल धान का उत्पादन मिला। इसी दौरान उन्होंने कृषि विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रशिक्षण से प्रेरित होकर उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत उपलब्ध कराई गई सुखारोधी धान की उन्नत किस्म आईआर-64 डीआरटी का लगभग 40 किलोग्राम बीज प्राप्त किया।
उपज में वृद्धि
आधुनिक तकनीकों का परिणाम यह हुआ कि जहां पहले उनके खेत से लगभग 9.25 क्विंटल धान का उत्पादन होता था, वहीं अब उत्पादन बढ़कर 28.80 क्विंटल तक पहुंच गया। धान बिक्री से उनकी आय 18,500 रुपये से बढ़कर 57,600 रुपये हो गई। बचत 5,400 रुपये से बढ़कर लगभग 41,700 रुपये हो गई।
प्रशंसा और प्रयास
उपायुक्त मनीष कुमार ने पदमा महतो की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि जिला प्रशासन किसानों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि पदमा महतो की उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि नई तकनीकों को अपनाकर किसान खेती को लाभकारी व्यवसाय बना सकते हैं।
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