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Chakradharpur News: स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को लेकर बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: गोईलकेरा के प्रखंड कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रमों की तैयारी के लिए बैठक हुई। विवेक कुमार ने झंडारोहण की समय सारणी साझा की। सुबह 8 बजे सुभाष चौक पर और 10 बजे प्रखंड कार्यालय में ध्वजारोहण होगा। सभी स्कूलों को प्रभात फेरी निकालने और झंडा फहराने का निर्देश दिया गया है।

Chakradharpur News: स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को लेकर बैठक

Chakradharpur News: गोईलकेरा, संवाददाता गोइलकेरा के प्रखंड कार्यालय सभागार में मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर बैठक हुई। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक कुमार ने ध्वजारोहण की समय सारणी की जानकारी दी। सुबह आठ बजे गोइलकेरा के स्टेशन रोड स्थित सुभाष चौक में सबसे पहले ध्वजारोहण किया जाएगा। वहीं प्रखंड कार्यालय में सुबह 10 बजे प्रमुख निरुमानी कोड़ाह झंडा फहराएंगी। मुख्य कार्यक्रम प्रखंड सह अंचल कार्यालय में ही होगा। जिसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और प्लस टू हाई स्कूल के विद्यार्थी बैंड की धुन पर राष्ट्रगान में हिस्सा लेंगे। वहीं प्रखंड के सभी स्कूलों को अपने पोषक क्षेत्र में प्रभात फेरी निकालने का निर्देश दिया गया।

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सुबह 6 से 7 बजे के बीच प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इसके बाद स्कूलों में ध्वजारोहण होगा। झंडा फहराने के बाद स्कूली बच्चे प्रखंड कार्यालय पहुंचेंगे। गोइलकेरा थाना में झंडोत्तोलन का समय सुबह 9 बजे निर्धारित किया गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों, सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में भी झंडोत्तोलन की समय सारणी निर्धारित की गई। गोइलकेरा की सभी 11 पंचायतों में मुखिया द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इस दौरान पंचायत सचिव और सदस्यों को उपस्थित रहने को कहा गया है। बैठक में प्रमुख निरुमानी कोड़ाह, जिला परिषद सदस्य ज्योति मेराल, कृषि पदाधिकारी लल्लू प्रधान हेम्ब्रम समेत काफी संख्या में विभिन्न विभागों के कर्मी उपस्थित थे।

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