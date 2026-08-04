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Chakradharpur News: पोड़ाहाट स्टेडियम में होगा अनुमंडल स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: चक्रधरपुर के पोड़ाहाट स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए तैयारी बैठक हुई। अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी ने ध्वजारोहण समय और कार्यक्रमों पर चर्चा की। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों के छात्र देशभक्ति आधारित प्रस्तुतियाँ देंगे।

Chakradharpur News: पोड़ाहाट स्टेडियम में होगा अनुमंडल स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह

Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता। पोड़ाहाट स्टेडियम में आयोजित होने वाले अनुमंडल स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी बैठक अनुमंडल कार्यालय चक्रधरपुर में हुई। बैठक में मुख्य रूप से अनुमंडल पदाधिकारी पोड़ाहाट चक्रधरपुर श्रुति राजलक्ष्मी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉ. सैयद मुस्तफा हाशमी उपस्थित रहे। बैठक में प्रत्येक वर्ष की भांति पूर्व तय कार्यक्रमों पर चर्चा करते हुए समारोह के आयोजन की सहमति बनी। चक्रधरपुर नगर के विभिन्न सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थानों में ध्वजारोहण का तय समय की जानकारी दी गई। पोड़ाहाट स्टेडियम में अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी पूर्वाह्न साढ़े 10 बजे ध्वजारोहण करेंगी। इस अवसर पर मधुसूदन महतो उच्च विद्यालय एवं मारवाड़ी प्लस टू विद्यालय की छात्राएं राष्ट्रगान प्रस्तुत करेंगे।

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स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। बताया गया कि विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में इसकी तैयारी की जा रही है। शिक्षण संस्थानों के बच्चे समारोह के दौरान देश भक्ति आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह में मारवाड़ी स्कूल, महात्मा गांधी उवि, केपीएस, सेंट जेवियर्स स्कूल, कारमेल उवि, मधुसूदन स्कूल की टीम परेड में भांग लेगी। समारोह के दौरान शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया जाएगा। बैठक में सीओ सुरेश कुमार सिन्हा, बीडीओ कांचन मुखर्जी, चक्रधरपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विजय हांसदा समेत विभिन्न विभाग, शिक्षण संस्थान और बैंक के पदाधिकारियों, शिक्षक व प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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