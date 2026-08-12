Chakradharpur News: चक्रधरपुर में दिनभर रही बिजली गुल

Chakradharpur News: चक्रधरपुर के मारवाड़ी स्कूल एरिया, भलियाकुदर और कैनल रोड क्षेत्र में बिजली आपूर्ति मंगलवार सुबह पूरी तरह ठप रही। करीब 8 बजे तक बिजली बहाल नहीं होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पेयजल की समस्या सबसे गंभीर रही, और विभाग की तरफ से कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई।

Chakradharpur News: चक्रधरपुर। चक्रधरपुर शहर के मारवाड़ी स्कूल एरिया, भलियाकुदर तथा कैनल रोड क्षेत्र में मंगलवार सुबह से बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप रही। देर रात करीब 8 बजे तक भी बिजली बहाल नहीं होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे अधिक दिक्कत पेयजल को लेकर हुई, क्योंकि अधिकांश घरों में मोटर से पानी की आपूर्ति होती है।

बिजली की अनुपलब्धता का प्रभाव बिजली नहीं रहने के कारण लोग दिनभर पानी के लिए परेशान रहे।स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग की ओर से बिजली आपूर्ति बंद किए जाने की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। अचानक सुबह से बिजली गायब हो गई, जिससे घरेलू कार्यों के साथ-साथ दुकानदारों, छोटे व्यवसायियों और छात्रों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। दिनभर उमस भरी गर्मी में लोगों का हाल बेहाल रहा। कई घरों में इनवर्टर भी जवाब दे गए, जिससे स्थिति और अधिक कठिन हो गई।

लोगों की नाराजगी क्षेत्र के लोगों ने आरोप लगाया कि यदि किसी तकनीकी खराबी या मरम्मत कार्य के कारण बिजली बंद करनी थी तो विभाग को पहले से इसकी जानकारी देनी चाहिए थी। बिना सूचना लंबे समय तक बिजली गुल रहने से लोगों में बिजली विभाग के प्रति नाराजगी देखी गई। लोगों ने कहा कि विभाग को कम से कम उपभोक्ताओं को सुचना या जानकारी देनी चाहिए, ताकि वे अपनी आवश्यक तैयारियां कर सकें। मामले में जब बिजली विभाग के एसडीओ भामापद टुडू ने बताया कि उन्हें उक्त क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति बंद होने की कोई सूचना नहीं थी। वे संबंधित क्षेत्र के बिजली मिस्त्री से बात कर यह पता लगाएंगे कि किन कारणों से बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और जल्द से जल्द आपूर्ति बहाल कराने का प्रयास किया जाएगा。