Chakradharpur News: राउरकेला में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश

Chakradharpur News: राउरकेला। शहर के पॉश इलाके सिविल टाउनशिप में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में संलिप्त एक महिला समेत दो युवती और तीन युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक ओडिशा के कटक इलाके की एक महिला राउरकेला के रघुनाथपाली थाना क्षेत्र के शहर के सबसे पॉश इलाका सिविल टाउनशिप में एल ब्लॉक में एक घर किराये पर ली थी और वह सेक्स रैकेट चलाती थी। रघुनाथपाली थाना पुलिस को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली। पुलिस ने रविवार की रात्रि करीब साढ़े 11 बजे छापेमारी की और सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला सहित दो युवती और तीन युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।