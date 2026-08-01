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Chakradharpur News: प्लास्टिक कचरा बना जलजमाव का मुख्य कारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: बरसात के दिनों में चक्रधरपुर के रिहायशी इलाकों में जलजमाव और गंदे पानी का बहना आम समस्या बन गई है। प्लास्टिक कचरा नालियों के जाम होने का प्रमुख कारण है। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 'प्लास्टिक मुक्त भारत' अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए प्लास्टिक के उपयोग को कम करना चाहिए।

Chakradharpur News: प्लास्टिक कचरा बना जलजमाव का मुख्य कारण

Chakradharpur News: बरसात के दिनों में चक्रधरपुर के रिहायशी इलाकों में जलजमाव और सड़कों पर गंदे पानी का बहना आम समस्या बन गई है। नालियों और तालाबों के जाम होने के कारण आम जनमानस को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस जलजमाव और नालियों के अवरुद्ध होने का सबसे बड़ा कारण प्लास्टिक कचरा है।

प्लास्टिक का खतरा

चूंकि प्लास्टिक आसानी से नष्ट (डीकंपोज) नहीं होता, इसलिए नालियों और जलस्रोतों की सफाई के दौरान सबसे अधिक मात्रा में प्लास्टिक ही बाहर निकलता है, जो पानी के बहाव को पूरी तरह रोक देता है। वर्तमान में पूरी दुनिया पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण सबसे बड़ा कारक है।

इतिहास और समस्याएँ

इतिहास पर नजर डालें तो शुरुआती दौर में प्लास्टिक का आविष्कार प्राकृतिक संसाधनों (जैसे हाथियों के दांत और वनों की कटाई आदि) के विकल्प के रूप में प्रकृति और वन्यजीवों के संरक्षण के उद्देश्य से किया गया था। लेकिन समय के साथ अनियंत्रित इस्तेमाल के कारण आज यही प्लास्टिक पर्यावरण और मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है।

संकल्प और उपाय

इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए 'प्लास्टिक मुक्त भारत' अभियान के तहत कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें रिसाइकिल प्लास्टिक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि, इस दिशा में वास्तविक सफलता तभी मिल सकती है जब देश का प्रत्येक नागरिक अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से तौबा करे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चक्रधरपुर में जलजमाव की मुख्य समस्या क्या है?
प्लास्टिक कचरा नालियों के जाम होने का प्रमुख कारण है।
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