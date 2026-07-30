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Chakradharpur News: गोईलकेरा के प्लस टू हाईस्कूल के अध्यक्ष बने पातोर जोंको

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: गोईलकेरा के प्लस टू हाई स्कूल में विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव शांति से हुआ। इस चुनाव में अभिभावकों की बड़ी संख्या ने भाग लिया। पातोर जोंको को अध्यक्ष और सुसारी कमरगांव को उपाध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम में गोइलकेरा के मुखिया सुनीता मेराल ने भी भाग लिया और नव-निर्वाचित समिति को बधाई दी।

Chakradharpur News: गोईलकेरा के प्लस टू हाईस्कूल के अध्यक्ष बने पातोर जोंको

Chakradharpur News: गोईलकेरा, संवाददाता। प्लस टू हाई स्कूल गोइलकेरा में विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावकों ने उपस्थित होकर चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। पातोर जोंको को विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष तथा सुसारी कमरगांव को उपाध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की बाल संसद की टीम द्वारा अतिथियों एवं अभिभावकों का पारंपरिक रूप से शॉल एवं गमछा ओढ़ाकर स्वागत करने के साथ हुई। विद्यालय परिसर में सौहार्दपूर्ण वातावरण के बीच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव संपन्न कराया गया। चुनाव परिणाम में पातोर जोंको को विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष तथा सुसारी कमरगांव को उपाध्यक्ष चुना गया।

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इसके साथ ही समिति के अन्य सदस्यों का भी चयन किया गया। इस कार्यक्रम में गोइलकेरा प्रखंड की मुखिया सुनीता मेराल मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। उन्होंने नव-निर्वाचित समिति को बधाई देते हुए विद्यालय के सर्वांगीण विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया। कार्यक्रम का समापन सभी उपस्थित अभिभावकों, अतिथियों एवं विद्यालय परिवार के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन से विद्यालय के विकास कार्यों और शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की उम्मीद जताई गई।

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