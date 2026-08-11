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Chakradharpur News: मनोहरपुर में चलती बस में लगी आग, बाल-बाल बचे चालक व खलासी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: मनोहरपुर में जराईकेला से राउरकेला जा रही ऐश्वर्या रोडवेज बस में सोमवार सुबह आग लग गई। सुरक्षात्मक उपायों के चलते चालक और खलासी समय पर बस से उतर गए, जबकि बस पूरी तरह जल गई। कोई यात्री सवार नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी मानी जा रही है।

Chakradharpur News: मनोहरपुर में चलती बस में लगी आग, बाल-बाल बचे चालक व खलासी

Chakradharpur News: ​मनोहरपुर, संवाददाता। जराईकेला से राउरकेला रूट पर चलने वाली ऐश्वर्या रोडवेज यात्री बस में सोमवार सुबह भीषण आग लगने से पूरी तरह जलकर राख हो गई। चालक और खलासी बाल-बाल बच गए। गनीमत रही घटना के समय बस में कोई यात्री सवार नहीं था जिससे बड़ा हादसा टल गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की कही जा रही बात। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 7 बजे बस होरो घर से जराईकेला बस स्टैंड की ओर आ रही थी। इसी दौरान अरूप नंदी के घर के पास अचानक बस से तेज धुआं निकलने लगा। खतरे को भांपते हुए चालक ने तुरंत बस को सड़क के किनारे रोका।

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इसके बाद चालक और खलासी मुस्तैदी दिखाते हुए सुरक्षित नीचे उतर गए। ​देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी बस धू-धू कर जलने लगी। घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी गई। हालांकि, जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती और आग पर काबू पाती, तब तक बस पूरी तरह स्वाहा हो चुकी थी। इस घटना में चालक और खलासी पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

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