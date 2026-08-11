Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chakradharpur News: मनोहरपुर में चलती बस में लगी आग, बाल-बाल बचे चालक व खलासी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
Follow us on Google News
share

Chakradharpur News: मनोहरपुर में, जराईकेला से राउरकेला रूट पर चलने वाली ऐश्वर्या रोडवेज बस सोमवार सुबह भीषण आग लगने से जल गई। चालक और खलासी पूरी तरह सुरक्षित हैं और बस में कोई यात्री नहीं था। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। घटना की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी गई।

Chakradharpur News: मनोहरपुर में चलती बस में लगी आग, बाल-बाल बचे चालक व खलासी

Chakradharpur News: मनोहरपुर। जराईकेला से राउरकेला रूट पर चलने वाली ऐश्वर्या रोडवेज यात्री बस में सोमवार सुबह भीषण आग लगने से पूरी तरह जलकर राख हो गई। चालक और खलासी बाल-बाल बच गए। गनीमत रही घटना के समय बस में कोई यात्री सवार नहीं था जिससे बड़ा हादसा टल गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की कही जा रही बात। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 7 बजे बस होरो घर से जराईकेला बस स्टैंड की ओर आ रही थी। इसी दौरान अरूप नंदी के घर के पास अचानक बस से तेज धुआं निकलने लगा। खतरे को भांपते हुए चालक ने तुरंत बस को सड़क के किनारे रोका।

ये भी पढ़ें:Aligarh News: खड़ी बस में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी

इसके बाद चालक और खलासी मुस्तैदी दिखाते हुए सुरक्षित नीचे उतर गए। ​देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी बस धू-धू कर जलने लगी। घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी गई। हालांकि, जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती और आग पर काबू पाती, तब तक बस पूरी तरह स्वाहा हो चुकी थी। इस घटना में चालक और खलासी पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bus Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।