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Chakradharpur News: उत्क्रमित मध्य विद्यालय लालबाजार में पीटीएम का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: बंदगांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय लालबाजार में अभिभावक-शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, नियमित उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता पर चर्चा की गई। साथ ही, बाल विवाह रोकथाम, नशामुक्ति, पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभिभावकों को जागरूक किया गया।

Chakradharpur News: उत्क्रमित मध्य विद्यालय लालबाजार में पीटीएम का आयोजन

Chakradharpur News: बंदगांव। उत्क्रमित मध्य विद्यालय लालबाजार में शनिवार को अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) का आयोजन विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव अनिल कुमार महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बीपीओ काली चरण गुप्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर अभिभावकों एवं शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, नियमित उपस्थिति तथा शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान बाल विवाह की रोकथाम, नशामुक्ति, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, मलेरिया से बचाव तथा विद्यार्थियों के आधार एवं अपार आईडी निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी अभिभावकों को जागरूक किया गया। साथ ही बच्चों की पढ़ाई में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी पर विशेष बल दिया गया।

बीपीओ काली चरण गुप्ता ने कहा कि अभिभावक और शिक्षक के बीच बेहतर समन्वय से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रेरित करें तथा विद्यालय की गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता निभाएं।

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