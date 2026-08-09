Chakradharpur News: सरकारी क्वार्टरों के आसपास जलजमाव से परेशानी
Chakradharpur News: चक्रधरपुर के अनुमंडल कार्यालय और प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में घनी झाड़ियाँ उग गई हैं, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को परेशानी हो रही है। बारिश के कारण जलजमाव से हालात और खराब हो गए हैं। कर्मचारियों ने नियमित सफाई और जल निकासी की व्यवस्था में कमी की शिकायत की है।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर। चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित अनुमंडल कार्यालय तथा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के कर्मचारियों के सरकारी क्वार्टरों के आसपास इन दिनों घनी झाड़ियां उग आई हैं। वहीं बरसात के कारण कई स्थानों पर जलजमाव होने से कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ-साथ कार्यालय आने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से परिसर की समुचित साफ-सफाई नहीं होने के कारण झाड़ियां काफी बढ़ गई हैं। बरसात के मौसम में जलजमाव के कारण हालात और भी खराब हो गए हैं। घनी झाड़ियों के बीच सांप, बिच्छू व अन्य जहरीले जीव-जंतुओं के निकलने का खतरा हमेशा बना रहता है, जिससे क्वार्टरों में रहने वाले परिवार भय के साये में रहते हैं।
कर्मचारियों का कहना है कि परिसर की नियमित सफाई और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ रहा है।
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