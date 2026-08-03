Chakradharpur News: चक्रधरपुर बिंजय नदी में मिला नवजात का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी
Chakradharpur News: चक्रधरपुर के सिरकासाई के समीप बिंजय नदी में सोमवार को एक नवजात बच्चे का शव मिला। युवकों ने मछली पकड़ते समय शव देखा और आसपास के लोगों को सूचना दी। कुछ स्थानीय लोगों ने शव को नदी से बाहर निकाला। प्रथम दृष्टया, ऐसा लगता है कि नवजात को जन्म के तुरंत बाद नदी में फेंका गया है।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर। चक्रधरपुर के सिरकासाई के समीप बिंजय नदी से सोमवार को एक नवजात बच्चे का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि नवजात का शव नदी में बहते हुए किनारे पर आकर फंस गया था।सुबह नदी में मछली पकड़ने गए कुछ युवकों की नजर शव पर पड़ी। इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी। देखते ही देखते घटना की खबर पूरे इलाके में फैल गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। स्थानीय लोगों ने नदी से नवजात के शव को बाहर निकालकर किनारे रखा। लोगों का कहना है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि जन्म के तुरंत बाद नवजात को नदी में फेंक दिया गया होगा, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है
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