Chakradharpur News: लौड़िया गांव की नदी से अज्ञात युवक का शव बरामद, पहचान में जुटी पुलिस

Chakradharpur News: लौड़िया गांव की नदी से अज्ञात युवक का शव बरामद, पहचान में जुटी पुलिस
Chakradharpur News: चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के लौड़िया गांव में पुलिस ने रविवार को 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव बरामद किया। शव मिलने पर क्षेत्र में हलचल मच गई। युवक की पहचान अभी नहीं हो पाई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर। चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के लौड़िया गांव स्थित नदी से रविवार को पुलिस ने करीब 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव बरामद किया। शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने नदी में एक युवक का शव पड़ा देखा। इसके बाद इसकी सूचना तत्काल चक्रधरपुर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजा।
पोस्टमार्टम के बाद शव को पहचान होने तक शीतगृह में सुरक्षित रखवा दिया गया है। पुलिस को युवक के पास से एक मोबाइल फोन भी मिला है, जिसके आधार पर उसकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। चक्रधरपुर थाना पुलिस ने बताया कि युवक की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा।
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