Chakradharpur News: लौड़िया नदी से बरामद युवक की पहचान बबलू लोहार के रूप में हुई

Chakradharpur News: चक्रधरपुर। चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के लौड़िया नदी से बरामद युवक की पहचान पुरानी बस्ती पातु कॉलोनी निवासी बबलू लोहार के रूप में हुई हैं। रविवार को पुलिस ने लौड़िया नदी से युवक का शव बरामद किया था। सोमवार को मृतक के परिजन चक्रधरपुर थाना में लिखित आवेदन दिये। परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। परिजनों के अनुसार बबलू लोहार मजदूरी करने के लिए हैदराबाद जाने की तैयारी में था। गुरुवार को वह ट्रेन से हैदराबाद के लिए चक्रधरपुर से रवाना हुआ था। आरोप है कि इसी दौरान बुलो पूर्ति और उसके कुछ साथियों ने उसे ट्रेन से उतार लिया और उसके साथ मारपीट की।

मारपीट के बाद बबलू किसी तरह वहां से निकलकर अपने घर पहुंचा और परिजनों को घटना की जानकारी दी। अगले दिन शुक्रवार को बुलो पूर्ति अपने कुछ साथियों के साथ बबलू लोहार के घर पहुंचा। परिजनों का आरोप है कि किसी बहाने से बबलू को घर से बाहर बुलाकर वे लोग अपने साथ ले गए। इसके बाद बबलू वापस घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। इसी बीच रविवार को लौड़िया नदी में एक युवक का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना पर चक्रधरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकलवाकर अपने कब्जे में लिया। शव की स्थिति खराब होने के कारण तत्काल पहचान नहीं हो सकी। बाद में परिजनों ने शव की पहचान बबलू लोहार के रूप में की। पहचान होते ही परिवार में मातम पसर गया। मृतक की मां कोला लोहार ने बताया कि बबलू उनका इकलौता बेटा था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए आरोप लगाया कि बुलो पूर्ति अपने कुछ साथियों के साथ बबलू लोहार की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया। परिजनों के आरोप के आधार पर पुलिस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस ने मृतक का शव सोमवार को परिजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच में सामने आने वाले तथ्यों के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है।