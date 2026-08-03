Chakradharpur News: मिड डे मील योजना पर संकट, प्रधानाध्यापकों ने लगाई गुहार
Chakradharpur News: चक्रधरपुर के सरकारी विद्यालयों में चल रही मध्याह्न भोजन योजना चार महीने से आर्थिक संकट का सामना कर रही है। राशि नहीं मिलने से भोजन की व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। शिक्षकों ने अधिकारियों से शीघ्र धनराशि उपलब्ध कराने की मांग की है, अन्यथा स्थिति और गंभीर हो सकती है।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर। चक्रधरपुर प्रखंड के सरकारी विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना आर्थिक संकट से जूझ रही है। पिछले चार महीनों से राशि नहीं मिलने के कारण इस योजना के संचालन में कठिनाई आ रही है। सप्ताह के भीतर अधिकांश विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन बंद होने की नौबत आ सकती है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर रविवार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय अंचल कॉलोनी में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ, प्रगतिशील शिक्षक संघ एवं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संयुक्त आह्वान पर चक्रधरपुर प्रखंड के प्रभारी प्रधानाध्यापकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने बताया कि अधिकांश विद्यालयों में सरस्वती वाहिनी के अध्यक्ष पिछले चार माह से राशि के अभाव के बावजूद किसी तरह मध्याह्न भोजन का संचालन कर रहे हैं, लेकिन स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है। उन्होंने कहा कि धनराशि उपलब्ध नहीं होने के कारण बच्चों को पूरक पोषण के तहत दिए जाने वाले अंडा और फल की व्यवस्था भी प्रभावित हो गई है। शिक्षकों ने आशंका जताई कि यदि शीघ्र राशि जारी नहीं की गई तो अधिकांश विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन पूरी तरह ठप हो सकता है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस समस्या से अवगत कराते हुए पश्चिमी सिंहभूम के जिला शिक्षा अधीक्षक एवं उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर तत्काल राशि उपलब्ध कराने की मांग की जाएगी। शिक्षकों ने सरकार और संबंधित विभाग से जल्द हस्तक्षेप कर विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना को सुचारु रूप से संचालित रखने की अपील की।
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