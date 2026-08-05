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Chakradharpur News: घाघरा में तीन दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता सात से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: मनोहरपुर के घाघरा गांव में 7 अगस्त से तीन दिवसीय पुरुष एवं महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसमें 32 टीमें भाग लेंगी। सांसद जोबा माझी और विधायक जगत माझी समापन समारोह में शामिल होंगे। विजेता टीम को 15 हजार और उपविजेता को 10 हजार रुपये का पुरस्कार मिलेगा।

Chakradharpur News: घाघरा में तीन दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता सात से

Chakradharpur News: मनोहरपुर, संवाददाता । मनोहरपुर प्रखंड के घाघरा गांव में अभिनव समिति की ओर से सात अगस्त से तीन दिवसीय पुरुष एवं महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसमें 32 टीमों को आमंत्रित किया गया है। प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि सांसद जोबा माझी, विधायक जगत माझी शामिल होंगे, वहीं विशिष्ट अतिथि में जिला परिषद उपाध्यक्ष रंजीत यादव तथा जिला परिषद सदस्य जयप्रकाश महतो उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन ढीपा पंचायत के मुखिया अशोक बन्दा सहित अन्य अतिथि करेंगे। प्रतियोगिता के विजेता टीम को खस्सी के साथ 15 हजार एवं उपविजेता को खस्सी के साथ 10 हजार का पुरस्कार मिलेगा तथा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के टीम को खस्सी व नकद 6 हज़ार रुपये मिलेगी।महिला

वर्ग में चार टीमें भाग लेंगी, जिसमें विजेता को 7 हजार एवं उपविजेता को 5 हजार की पुरस्कार राशि दी जाएगी।

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