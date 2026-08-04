Chakradharpur News: महादेवशाल धाम में 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

Chakradharpur News: झारखंड के महादेवशाल मंदिर में सावन माह की पहली सोमवारी को 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की लंबी कतार सुबह से शुरू हुई। मंदिर में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे। इस अवसर पर शिवालयों में विशेष रुद्राभिषेक का भी आयोजन किया गया।

Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता। झारखंड के दूसरे बाबा धाम के रूप में सुप्रसिद्ध महादेवशाल मंदिर में सावन माह की पहली सोमवारी को 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। श्रद्धालु चक्रधरपुर के मुक्तिनाथ महादेवघाट और राउरकेला के वेदव्यास सहित मनोहरपुर से जल उठाकर पैदल मंदिर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचने वाले कांवरियों की टोली रविवार अपराह्न से ही पहुंचना शुरू हो गया था। रविवार की रात्रि मंदिर में भजन के साथ-साथ भंडारा का भी आयोजन किया गया था। वहीं देर रात से ही मंदिर में सावन माह की पहली सोमवारी को जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की कतार शुरू हो गई थी, करीब एक किलो मीटर लंबी कतार लगी हुई थी।

पूजा-अर्चना और मन्नतें पुजारी सुधीर झा द्वारा सोमवार तड़के सुबह महादेवशाल मंदिर में विधि विधान से पूजा-अर्चना करने के बाद मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। इसके बाद कतार में लगे श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक शुरू किया गया। मंदिर परिसर में महिलाओं की कतार लगी हुई थी, वहीं मंदिर परिसर के बाहरी गेट पर पुरुष श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई थी। सोमवार को दिन भर पैदल आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ ट्रेन और निजी वाहनों से आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। प्रशासन द्वारा इस बार मंदिर से पहले नाले के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई थी, ताकि मंदिर के पास ट्रैफिक जाम नहीं लगे, वहीं मंदिर में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुये गोईलकेरा बीडीओ विवेक कुमार, गोईलेकरा थाना प्रभारी बिक्रांत मुंडा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मंदिर में ही तैनात नजर आये। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की कंट्रोल रूम से सीसीटीवी से नजर रखी जा रही थी। वहीं मंदिर में विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए महादेवशाल सेवा समिति के साथ साथ पुलिस अधिकारी भी तैनात रहे। वहीं रेलवे क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए आरपीएफ और जीआरपी के जवान मुस्तैद नजर आये। वहीं ट्रेन से आने वाले यात्रियों के ट्रेन पर चढ़ने और उतरने के दौरान विशेष नजर रखी जा रही थी, ताकि कोई हादसा होने से रोका जा सके। वहीं रेलवे द्वारा खोले गए टिकट काउंटर में भी ट्रेन से आने वाले श्रद्धालु टिकट लेते नजर आये, वहीं महादेवशाल मंदिर परिसर में लगे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं ने अपने जरूरत की सामग्री की खरीदारी की।

शिवालयों का जलाभिषेक हर हर महादेव के नारों से गूंजा पोड़ाहाट का शिवालय : सावन माह के पहले सोमवारी को पोड़ाहाट अनुमंडल मुख्यालय चक्रधरपुर सहित अनुमंडल के सोनुवा, गोईलकेरा, मनोहरपुर, आनंदपुर, बंदगांव, कराईकेला, चिरिया सहित सभी ईलाकों में स्थित शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। रविवार को ही शिवालयों के आसपास के इलाकों में साफ-सफाई और सजावट का कार्य कर दिया गया था। वहीं सोमवार सुबह से ही शिवालयों में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु पहुंचने लगे, श्रद्धालुओं महिलाओं और युवतियों की संख्या अधिक देखी गई। मंदिर में श्रद्धालुओं दूध, दही, शहद, गंगाजल, पंचामृत, बेलपत्र, चंदन, धतूरा, नारियल आदि चढ़ा कर विधि विधान से पूजा-अर्चना की और मन्नतें मांगी। पोड़ाहाट अनुमंडल मुख्यालय चक्रधरपुर के त्रिशूल चौक शिव मंदिर, न्यू बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर, दंदा साई महतो बस्ती शिव मंदिर, दंदा साई स्थित नर्मदेश्वर शिव मंदिर, काली मंदिर, शीतला मंदिर और झुमका मोहल्ला स्थित मंदिरों, रेलवे क्षेत्र में पंचमोड़ शिव मंदिर, एकाउंट कॉलोनी, लोको कॉलोनी सहित देवगांव, केरा, कंसरा, कराईकेला स्थित शिव मंदिरों में लोगों ने श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा-अर्चना की। इसी प्रकार सोनुवा के बुगना शिवमंदिर, कराईकेला के आहारबांध शिवमंदिर, गोईलकेरा, मनोहरपुर स्थित घोटानागरा बाबा, मणिनाथ बाबा, कोलभोंगा नाथ, गोपीनाथ, गरेज बाबा, पतालनाथ सहित आनंदपुर स्थित मंदिर में पूजा-अर्चना की।

विशेष रुद्राभिषेक शिवालयों में हुआ विशेष रुद्राभिषेक : सोमवारी के पावन अवसर पर शहर के कई शिवालयों में श्रद्धालुओं के द्वारा विधि-विधान से विशेष रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और जयकारों के बीच भगवान शिव का दूध, दही, शहद, गंगाजल और पंचामृत से अभिषेक कर विश्व कल्याण व सुख-समृद्धि की कामना की गई।