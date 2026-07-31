Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chakradharpur News: महादेवशाल मंदिर में लगा रहा श्रद्धालुओं का तांता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
Follow us on Google News
share

Chakradharpur News: चक्रधरपुर के शिवालयों में सावन महीने के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग दूध, बेलपत्र और जल से भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे थे। चक्रधरपुर में महादेव शाल धाम में श्रावणी मेले की तैयारियां पूरी हैं, और 2 अगस्त को मेले का उद्घाटन होगा।

Chakradharpur News: महादेवशाल मंदिर में लगा रहा श्रद्धालुओं का तांता

Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता। सावन महीने के पहले दिन पश्चिम सिंहभूम जिले के शिवालयों में सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जिले के विभिन्न प्रसिद्ध शिवालयों समेत चक्रधरपुर शहर के शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सावन की पहली सुबह मंदिरों में हर हर महादेव और बोल बम के नारों से गूंज उठा। महिलाएं व पुरुष शिवालयों में दूध, बेलपत्र और जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। चक्रधरपुर रेलवे कॉलोनी के पांचमोड़ स्थित शिव मंदिर, एकाउंट्स कॉलोनी शिव मंदिर, ड्राइवर कॉलोनी शिव मंदिर, हनुमान चौक, लोको कॉलोनी शिवमंदिर समेत शहर के दर्जनों शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।झारखंड

ये भी पढ़ें:सावन के पहले दिन शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, किया जलाभिषेक

के दूसरे बाबा धाम कहे जाने वाले चक्रधरपुर रेल मंडल के महादेवशाल धाम शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सावन के पहले दिन भगवान शिव का जलाभिषेक कर सावन का आगाज किया गया। महादेव शाल में श्रावणी मेले की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 2 अगस्त को मेले का उद्धघाटन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:Lohardaga News: सावन मास शुरू, शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
ये भी पढ़ें:Ranchi News: सावन में बोल बम के नारे से गुलजार हुए खूंटी के शिवालय
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।