Chakradharpur News: महादेवशाल मंदिर में लगा रहा श्रद्धालुओं का तांता
Chakradharpur News: चक्रधरपुर के शिवालयों में सावन महीने के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग दूध, बेलपत्र और जल से भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे थे। चक्रधरपुर में महादेव शाल धाम में श्रावणी मेले की तैयारियां पूरी हैं, और 2 अगस्त को मेले का उद्घाटन होगा।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता। सावन महीने के पहले दिन पश्चिम सिंहभूम जिले के शिवालयों में सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जिले के विभिन्न प्रसिद्ध शिवालयों समेत चक्रधरपुर शहर के शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सावन की पहली सुबह मंदिरों में हर हर महादेव और बोल बम के नारों से गूंज उठा। महिलाएं व पुरुष शिवालयों में दूध, बेलपत्र और जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। चक्रधरपुर रेलवे कॉलोनी के पांचमोड़ स्थित शिव मंदिर, एकाउंट्स कॉलोनी शिव मंदिर, ड्राइवर कॉलोनी शिव मंदिर, हनुमान चौक, लोको कॉलोनी शिवमंदिर समेत शहर के दर्जनों शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।झारखंड
के दूसरे बाबा धाम कहे जाने वाले चक्रधरपुर रेल मंडल के महादेवशाल धाम शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सावन के पहले दिन भगवान शिव का जलाभिषेक कर सावन का आगाज किया गया। महादेव शाल में श्रावणी मेले की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 2 अगस्त को मेले का उद्धघाटन किया जाएगा।
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