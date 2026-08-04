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Chakradharpur News: कराईकेला आहार बांध शिवालय में भंडारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: बंदगांव में सावन के पहले सोमवार पर कराईकेला स्थित आहार बांध शिवालय में नव युवा संघ ने भव्य भंडारा आयोजित किया। शिव भक्तों और कांवरियों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे का संचालन संघ के सदस्यों ने समर्पण के साथ किया। इसमें कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए।

Chakradharpur News: कराईकेला आहार बांध शिवालय में भंडारा

Chakradharpur News: बंदगांव। सावन माह के प्रथम सोमवार के पावन अवसर पर कराईकेला स्थित आहार बांध शिवालय परिसर में कराईकेला नव युवा संघ के तत्वावधान में भव्य भंडारा का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शिवभक्तों एवं कांवरियों ने प्रसाद ग्रहण कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। भंडारे का संचालन नव युवा संघ के सदस्यों ने पूरी श्रद्धा, समर्पण और सेवा भाव के साथ किया। मौके पर बाबा नाथ सारंगी, नितेश मंडल, विनीत साहू, कुना मिश्रा, श्याम प्रधान, सुमित ठाकुर, श्रवण नायक, गिरधारी मंडल, शिवम गुप्ता, समीर मंडल सहित नव युवा संघ के अनेक सदस्य एवं क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित थे।

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