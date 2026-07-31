Chakradharpur News: नीट में सफलता पर नाई समाज ने किया सम्मानित
Chakradharpur News: मनोहरपुर के ऊंधन निवासी शगुन कुमार ने नीट परीक्षा में 305 ऑल इंडिया रैंक प्राप्त करके पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस सफलता पर नाई समाज ने एक सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें उन्हें पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। समाज के कई गणमान्य सदस्य इस समारोह में उपस्थित रहे।
Chakradharpur News: मनोहरपुर। मनोहरपुर के ऊंधन निवासी दुर्जय नापित के बेटे शगुन कुमार ने नीट राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर पूरे मनोहरपुर-आनंदपुर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्हें ऑल इंडिया रैंक 305 प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर गुरुवार को नाई समाज मनोहरपुर-आनंदपुर द्वारा शहरी क्षेत्र स्थित नरसिंह आश्रम धर्मशाला में एक सम्मान समारोह आयोजित कर शगुन को पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में पीताम्बर हजाम, कबीर ठाकुर, गुरूचरण नापित, गोवर्धन ठाकुर, अनुप ठाकुर, विवेक ठाकुर, कृष्ण नापित, मुकेश नापित, अजय ठाकुर, पवन नापित, मेनका नापित, लक्ष्मी कुमारी, संतोषी देवी और गायत्री देवी समेत समाज के कई गणमान्य एवं बुजुर्ग सदस्य उपस्थित थे।
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