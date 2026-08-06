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Chakradharpur News: नव नामांकित विद्यार्थियों का हुआ स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: मनोहरपुर के डिग्री कॉलेज में नव नामांकित छात्र-छात्राओं के लिए एक परिचय समारोह का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉ. हरिहर प्रधान ने कॉलेज में पढ़ाई के माहौल की आवश्यकता पर जोर दिया। छात्राओं को एनएसएस यूनिट में शामिल होने के लिए भी प्रेरित किया गया। समारोह में अन्य शिक्षकों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए।

Chakradharpur News: नव नामांकित विद्यार्थियों का हुआ स्वागत

Chakradharpur News: मनोहरपुर। डिग्री कॉलेज मनोहरपुर में बुधवार को नव नामांकित छात्र-छात्राओं के लिए परिचय सह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉ. हरिहर प्रधान ने कहा कि मनोहरपुर जैसे सुदूर जंगल इलाकों के कॉलेज में पढ़ाई का माहौल बनाना एवं कॉलेज में दाखिला लेकर पठन-पाठन करना भी एक बहुत बड़ी बात है। कॉलेज में समस्याओं की कमी नहीं है इसके बावजूद छात्र-छात्राओं को अच्छी शिक्षा देने की प्रयास की जा रही है। कॉलेज में एनएसएस यूनिट इसी साल चालू हुआ जिसमें इसकी सदस्यता लेने के लिए भी छात्राओं से अनुरोध किया गया। इस अवसर पर प्रो. साकेत बिहारी, डॉ. अन्नपूर्णा, डॉ. चैतन्य, प्रो. डेमो पूर्ति ने भी अपने विचार रखें।

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इस अवसर पर छात्र-छात्राएं भी उपस्थित थे।

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