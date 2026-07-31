Chakradharpur News: पेसा समिति के गठन पर मानकी-मुंडा संघ ने जताई आपत्ति
Chakradharpur News: मानकी-मुंडा संघ ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर प्रखंड स्तरीय पेसा समिति के गठन का विरोध किया है। संघ का कहना है कि समिति में बाहरी एनजीओ को शामिल करना पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में हस्तक्षेप है। उन्होंने कहा कि समिति का नेतृत्व मानकी-मुंडा को सौंपा जाना चाहिए।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर। मानकी-मुंडा संघ ने प्रखंड स्तरीय पेसा समिति के गठन पर आपत्ति जताते हुए उपायुक्त को मांगपत्र सौंपा है। संघ का कहना है कि अंचल अधिकारी के 22 जुलाई के आदेश से गठित समिति में विल्किंसन रूल्स, 1837 और झारखंड पेसा नियमावली की अनदेखी की गई है। संघ ने आरोप लगाया कि समिति में बाहरी संस्था प्रदान (एनजीओ) को सदस्य बनाया गया है, जबकि पारंपरिक ग्रामों की पहचान, सीमा निर्धारण और ग्राम सभा से जुड़े मामलों में केवल स्थानीय आदिवासी समाज तथा मानकी-मुंडा व्यवस्था की भूमिका होनी चाहिए। बाहरी संस्था को शामिल करना पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में हस्तक्षेप है। मानकी-मुंडा संघ ने यह भी कहा कि समिति का नेतृत्व पारंपरिक व्यवस्था के हाथों में होना चाहिए।
इसलिए अंचल अधिकारी के बजाय मानकी-मुंडा को अध्यक्ष मंडल का दायित्व दिया जाए, जबकि अंचल अधिकारी प्रशासनिक एवं तकनीकी समन्वय के लिए सचिव की भूमिका निभाएं।
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