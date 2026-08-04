Chakradharpur News: आनंदपुर में बीमारी से तीसरी मौत, मलेरिया पीड़ित बताए जा रहे बुजुर्ग ने तोड़ा दम

Chakradharpur News: आनंदपुर के गुडीउली गांव में 80 वर्षीय प्रभुसाय जोजो की मलेरिया से मृत्यु हो गई। वह कुछ दिनों से बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इससे पहले, पहाड़डीहा गांव में दो बच्चियों की भी बुखार से मौत हुई थी। क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है।

Chakradharpur News: आनंदपुर, संवाददाता। जिले के सुदूरवर्ती पोड़ाहाट जंगल के बीहड़ गोईलकेरा सीएचसी अंतर्गत के आनंदपुर प्रखंड के रूंगीकोचा पंचायत अंतर्गत गुडीउली गांव के स्कूल टोला निवासी 80 वर्षीय प्रभुसाय जोजो की सोमवार सुबह कथित तौर पर मलेरिया से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार प्रभुसाय पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका स्थानीय स्तर पर इलाज कराया जा रहा था। मृतक के पुत्र गाबरीयल जोजो ने बताया कि तबीयत खराब होने के बाद शनिवार को उन्हें प्रखंड क्षेत्र के एक स्थानीय चिकित्सक के पास जांच के लिए ले जाया गया था। वहां किट से मलेरिया की जांच की गई जिसमें उन्हें पॉजिटिव बताया गया था। इसके बाद दवा देकर उनका इलाज शुरू किया गया। परिजनों के मुताबिक इलाज के दौरान सोमवार सुबह अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और कुछ ही समय बाद घर पर ही उनकी मौत हो गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रभुसाय की मौत मलेरिया से होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

पहले से बढ़ती चिंताएँ बता दें कि कुछ दिनों पहले आनंदपुर प्रखंड अंतर्गत गोईलकेरा सीएचसी क्षेत्र के पहाड़डीहा गांव में भी बुखार से पीड़ित दो मासूम बच्चियों की एक के बाद एक मौत हो गई थी। पहाड़डीहा निवासी सुदीन मुर्मू की सात वर्षीय पुत्री दीपिका मुर्मू ने मंगलवार सुबह दम तोड़ दिया था, जबकि उससे एक दिन पहले सोमवार रात इसी गांव के अर्नन्स किस्कू की 12 वर्षीय पुत्री लता किस्कू की मौत हुई थी। बताया गया था कि दोनों बच्चियां कई दिनों से बुखार से पीड़ित थीं। एक ही गांव में दो बच्चियों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया था और मनोहरपुर व गोईलकेरा सीएचसी की संयुक्त स्वास्थ्य टीम ने पहाड़डीहा पहुंचकर विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया था। ग्रामीणों की मलेरिया समेत अन्य मौसमी बीमारियों की जांच के लिए ब्लड सैंपल लिए गए थे और बीमार लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराई गई थीं। अब कुछ दिनों के अंतराल में प्रभुसाय जोजो की मौत सामने आने के बाद प्रखंड क्षेत्र में बीमारी से मौत का आंकड़ा तीन पहुंच गया है। लगातार सामने आ रही मौतों से क्षेत्र के ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है।

स्वास्थ्य विभाग की प्रशंसा बुजुर्ग की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में फिर हड़कंप: बताते चलें कि पहाड़डीहा गांव में कुछ दिनों पहले बुखार से पीड़ित दो मासूम बच्चियों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया था। इसके बाद सिविल सर्जन समेत अन्य चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की टीम ने गांव पहुंचकर स्वास्थ्य शिविर लगाया था। शिविर में ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच के साथ मलेरिया की जांच की गई तथा जरूरतमंदों के बीच दवाइयों और मच्छरदानियों का वितरण किया गया था। ग्रामीणों को मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक भी किया गया था। इधर, स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव में कैंप लगाकर राहत एवं बचाव के प्रयास किए जाने के कुछ ही दिनों बाद गुडीउली गांव में 80 वर्षीय प्रभुसाय जोजो की कथित मलेरिया से मौत का मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। लगातार सामने आ रही मौतों के बाद प्रखंड क्षेत्र में मलेरिया और बुखार के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता गहरा गई है।