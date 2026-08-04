Chakradharpur News: सारंडा मेमू ट्रेन रद्द होने से ग्रामीणों ने जतायी नाराजगी
Chakradharpur News: गोईलकेरा। चक्रधरपुर-राउरकेला के बीच चलने वाली सारंडा मेमू ट्रेन बंद होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। यह ट्रेन उनके लिए जीवन रेखा है। स्थानीय सांसद और रेलवे अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन ट्रेन के पुन: परिचालन के लिए अभी तक कोई आदेश नहीं आया है।
Chakradharpur News: गोईलकेरा। चक्रधरपुर-राउरकेला के बीच चलने वाली सारंडा मेमू ट्रेन सोमवार को बंद होने से स्थानीय लोगों ने नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो रेलवे द्वारा इस ट्रेन को लंबे समय से बंद कर रखा है। जानकारी के मुताबिक सावन माह शुरु हो गया है, राउरकेला-चक्रधरपुर सारंडा मेमू स्थानीय लोगों की जीवन रेखा है, इस ट्रेन का चक्रधरपुर, लोटापहाड़, सोनुवा, टुनिया, गोईलकेरा, महादेवशाल, डेरवां, पोसैता, घाघरा, मनोहरपुर, जराईकेला, भालुलता, बिसरा, बंडामुंडा राउरकेला सहित सभी छोटे और बड़े स्टेशन पर स्टॉपेज है, इस कारण स्थानीय लोग इसी ट्रेन से आना जाना करते है। लेकिन इस ट्रेन के बंद होने से स्थानीय लोगों में काफी परेशानी हो रही है।
स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत स्थानीय सांसद और रेलवे के अधिकारियों को किया गया है। इसके बाद भी अबतक रेलवे द्वारा इस ट्रेन का पुन: परिचालन शुरू करने के लिए अबतक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इससे लोगों में दिनों दिन नाराजगी बढ़ती जा रही है।
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