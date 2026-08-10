Chakradharpur News: सोनुवा में वज्रपात से दो मवेशी की मौत
Chakradharpur News: सोनुवा में रविवार शाम बारिश के दौरान वज्रपात से किसान रुपेश महतो के दो मवेशियों की मौत हो गई। इस घटना से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। अब उन्होंने प्रशासन से आपदा राहत कोष से मुआवजे की मांग की है।
Chakradharpur News: सोनुवा। सोनुवा में रविवार शाम करीब पांच बजे जोरदार बारिश के बीच वज्रपात होने से निश्चिंतपर गांव के रुपेश महतो के गोहाल में बंधा गये दो मवेशी की मौत हो गई। घटना से रूपेश को भारी आर्थिक क्षति पहुंची है। पीड़ित किसान ने प्रशासन से आपदा राहत कोष के तहत मुआवजे की मांग की है।
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