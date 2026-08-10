Chakradharpur News: टोकलो रोड में भारत ईकोवेयर का शुभारंभ

Chakradharpur News: चक्रधरपुर। चक्रधरपुर के टोकलो रोड में भारत ईकोवेयर का शुभारंभ किया गया। जिसका उदघाटन भाजपा नेता अशोक षाड़ंगी, भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मालती गिलुवा ने फीता काट कर किया। प्रतिष्ठान में कप, ग्लास, प्लेट एवं दोना का निर्माण किया जाएगा। साथ ही यहां ग्राहकों के लिए थोक एवं खुदरा बिक्री की सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारत ईकोवेयर में पेपर कप, पेपर ग्लास, प्लेट एवं दोना सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध होंगे। प्रतिष्ठान के संचालक अविनाश कुमार पांडेय ने बताया कि ग्राहकों की जरुरत के अनुसार गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उचित दर पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रतिष्ठान के शुभारंभ से स्थानीय दुकानदारों, होटल-रेस्तरां संचालकों, कैटरिंग व्यवसायियों एवं अन्य ग्राहकों को पेपर उत्पादों की खरीद के लिए सुविधा मिलेगी।