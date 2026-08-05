Chakradharpur News: दिशोम गुरु शिबू सोरेन महाजनी प्रथा से दिलाई थी मुक्ति
Chakradharpur News: चक्रधरपुर में झामुमो नेताओं ने पद्म भूषण दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इसके बाद चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में कई झामुमो कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे, जिन्होंने सोरेन के योगदान को याद किया।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता पद्म भूषण दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर झामुमो नेताओं ने चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय के समीप स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि दिया और चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरण किया। चक्रधरपुर प्रखंड कमेटी द्वारा प्रखंड कार्यालय स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के पास आयोजित श्रद्धांजलि सभा में नगर पर्षद अध्यक्ष सन्नी उरांव उपस्थित होकर पद्म भूषम दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और झारखंड अलग राज्य आंदोलन में उनके अद्वितीय योगदान, त्याग और बलिदान को याद किया। इसके बाद सभी कार्यकत्र्ता चाईबासा बाईपास चौक पर आयोजित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल होने के लिए चाईबासा रवाना हो गए। मौके पर विधायक प्रतिनिधि पिरु हेम्ब्रम, नकटी मुखिया मिथुन गागराई, गोपीनाथपुर मुखिया सेलाय मुंडा, अमर बोदरा, प्रखंड उप प्रमुख विनय प्रधान, राफेल बोदरा, रंजीत मंडल और प्रदीप महतो समेत भारी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे。
अनुमंडल अस्पताल में किया फल वितरण
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य रामलाल मुंडा के नेतृत्व में झामुमो कार्यकर्ताओं ने पद्म भूषण दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें शत-शत नमन कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों के बीच फल, बिस्किट और मिठाई का वितरण किया गया। मौके पर रामलाल मुंडा ने शिबू सोरेन के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया और सोनोत समाज का गठन किया। बाद में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी। एक लंबे और ऐतिहासिक आंदोलन के बाद अलग झारखंड राज्य का निर्माण संभव हो सका, जिसमें राज्य के कई युवाओं ने अपनी शहादत दी। मौके पर पूर्व पार्षद सह झामुमो नेता दिनेश जेना, अर्जुन मुंडा, गणपति महाली, विजय नाग, चंदन प्रधान, पिंटू प्रधान, भोबो प्रधान के साथ कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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