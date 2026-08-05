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Chakradharpur News: झामुमो नेताओं ने गुरुजी की पहली पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: 02--झामुमो नेताओं ने मनायी गुरुजी की पहली पुण्यतिथि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला इकाई द्वारा मंगलवार को सेक्टर-13 स्थित कम्युनिटी सेंटर में राउरकेला औ

Chakradharpur News: झामुमो नेताओं ने गुरुजी की पहली पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

Chakradharpur News: राउरकेला। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला इकाई द्वारा मंगलवार को सेक्टर-13 स्थित कम्युनिटी सेंटर में राउरकेला और नुआगांव में झारखंड आंदोलन के महानायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री गुरुजी शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुजी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि देने के साथ हुआ। इसके पश्चात उपस्थित नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने गुरुजी के संघर्षमय जीवन, झारखंड राज्य के निर्माण में उनके ऐतिहासिक योगदान, जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए किए गए आंदोलनों तथा समाज के वंचित एवं आदिवासी समुदाय के उत्थान हेतु उनके कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि गुरुजी का जीवन संघर्ष, सामाजिक न्याय और जनसेवा की प्रेरणा देता रहेगा।

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मौके पर झामुमो के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता पत्रस एक्का, साजिद टोप्पो, लेथा तिर्की, बलराम बादी,शांति प्रकाश कुजूर, जॉन किरो, थॉमस टोप्पो, अगस्टिन कुजूर, मोहित तिर्की, धन कुमार बाड़ा, ज्योति कुजूर, जेरोम तिर्की, किशोर सोरेंग, बसंती एक्का, पुष्पा कुजूर, डियोनिश किंडो तथा रोहित सामद सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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