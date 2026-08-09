Chakradharpur News: मनोहरपुर में आयरन ओर लदे हाइवा ने चिकित्सक को कुचला, मौत

Chakradharpur News: मनोहरपुर। मनोहरपुर थाना क्षेत्र के मणिपुर चौक के समीप शनिवार की शाम 6 बजे आयरन ओर लदे हाइवा ने ग्रामीण चिकित्सक को कुचल दिया जिससे बड़पोस निवासी 45 वर्षीय प्रहलाद महतो की मौत हो गई। घटना के बाद थाना प्रभारी अम्मीएल एक्का अग्रेतर कार्रवाई के लिए घटनास्थल पहुंचे। मृतक के परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचकर शव उठाने से रोक दिया। उन्होंने मुआवजा की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। खबर लिखें जाने तक डेढ़ घंटे तक सड़क जाम था। जानकारी के अनुसार प्रहलाद महतो शनिवार की शाम को बचामगुटू से अपने साथी अशोक कुमार सिन्हा के साथ बाइक से मनोहरपुर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान मणिपुर चौक के समीप आयरन ओर लेकर तेज रफ़्तार में आ रहे एक हाइवा ने उन्हें पीछे से धक्का मार दिया। प्रहलाद महतो हाइवा के नीचे आ गये और उनका सर बुरी तरह कुचल दिया。