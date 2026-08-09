Chakradharpur News: मनोहरपुर में आयरन ओर लदे हाइवा ने चिकित्सक को कुचला, मौत
Chakradharpur News: मनोहरपुर में आयरन ओर लदे हाइवा ने ग्रामीण चिकित्सक प्रहलाद महतो को कुचलकर उसकी जान ले ली। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने शव को जब्त करने का प्रयास किया, लेकिन परिजन शव नहीं उठाने देंगे जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती।
Chakradharpur News: मनोहरपुर। मनोहरपुर थाना क्षेत्र के मणिपुर चौक के समीप शनिवार की शाम 6 बजे आयरन ओर लदे हाइवा ने ग्रामीण चिकित्सक को कुचल दिया जिससे बड़पोस निवासी 45 वर्षीय प्रहलाद महतो की मौत हो गई। घटना के बाद थाना प्रभारी अम्मीएल एक्का अग्रेतर कार्रवाई के लिए घटनास्थल पहुंचे। मृतक के परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचकर शव उठाने से रोक दिया। उन्होंने मुआवजा की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। खबर लिखें जाने तक डेढ़ घंटे तक सड़क जाम था। जानकारी के अनुसार प्रहलाद महतो शनिवार की शाम को बचामगुटू से अपने साथी अशोक कुमार सिन्हा के साथ बाइक से मनोहरपुर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान मणिपुर चौक के समीप आयरन ओर लेकर तेज रफ़्तार में आ रहे एक हाइवा ने उन्हें पीछे से धक्का मार दिया। प्रहलाद महतो हाइवा के नीचे आ गये और उनका सर बुरी तरह कुचल दिया。
ग्रामीणों ने said
मृतक की पत्नी, बेटे, सगे संबंधी समेत दर्जनों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। परिजनों ने कहा पुलिस ने बिना सूचना के शव जब्त करने का प्रयास किया। परिजनों ने कहा जबतक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वे शव ले जाने नहीं देंगे, न ही सड़क जाम हटेगा।
डीएसपी व बीडीओ ने ली जानकारी
वहीं सड़क जाम की सूचना पर डीएसपी डेविड ए डोदराय, बीडीओ शक्ति कुंज, घटना स्थल पहुंचे। जहां उन्होंने परिजनों को समझाने का प्रयास किया। पर ग्रामीणों ने कहा की उक्त हाइवा सेल ठेकेदार कम्पनी में चलता है, इसीलिए जबतक ठेका कम्पनी के अधिकृत कर्मी आकर बात नहीं करेंगे, तबतक सड़क जाम जारी रहेगा।
सामान्य प्रश्न
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