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Chakradharpur News: आनंदपुर में स्वतंत्रता दिवस पर पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: आनंदपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीडीओ अभिषेक कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में झंडोत्तोलन कार्यक्रम की समय-सारणी तय की गई। मुख्य झंडोत्तोलन 15 अगस्त को सुबह 9 बजे होगा, विभिन्न स्थानों पर अन्य झंडोत्तोलन भी होंगे। प्रखंड प्रशासन ने सभी स्कूलों और कार्यालयों को निर्देश दिए हैं।

Chakradharpur News: आनंदपुर में स्वतंत्रता दिवस पर पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम

Chakradharpur News: आनंदपुर। आनंदपुर प्रखंड सभागार में स्वतंत्रता दिवस को लेकर बीडीओ अभिषेक कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजन कि गई। बैठक में आनंदपुर प्रखंड के विभिन्न सरकारी, कार्यालयों, संस्थानों एवं विद्यालयों में होने वाले झंडोत्तोलन कार्यक्रम की समय-सारणी तय की गई। 15 अगस्त शनिवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में सुबह 9 बजे मुख्य झंडोत्तोलन किया जाएगा। साथ ही सीआरपीएफ कैंप में सुबह 9:20 बजे और आनंदपुर थाना में 9:35 बजे झंडोत्तोलन होगा। इसके बाद 9:40 बजे से 10 बजे के बीच झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय, झारखंड ग्रामीण बैंक, लैम्पस, बैंक ऑफ इंडिया, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वन क्षेत्र कार्यालय, पंचायत सचिवालय, राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय, डीपीओ शिक्षा दीप विद्यालय तथा जेएसएलपीएस कार्यालय में झंडोत्तोलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

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प्रखंड प्रशासन ने सभी संबंधित कार्यालयों एवं विद्यालयों को निर्धारित समय के अनुसार कार्यक्रम संपन्न कराने का निर्देश दिया है। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय पर्व की गरिमा का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। वहीं, झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय, आनंदपुर की छात्राओं द्वारा विद्यालय परिसर से बाजार टांड़ आनंदपुर तक प्रभात फेरी निकालने का भी निर्णय लिया गया है। प्रखंड सह-अंचल कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन के दौरान थाना पुलिस बल द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी जाएगी। मौके पर नीरज कुमार, अजहर सेख, जगदीश चंद्र, समेत प्रखंड कर्मी मौजूद थे।

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