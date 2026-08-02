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Chakradharpur News: महादेवशाल मंदिर परिसर में विकास कार्यों का सांसद जोबा माझी और विधायक जगत माझी ने किया उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: सावन माह में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महादेवशाल शिव मंदिर परिसर में विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। सिंहभूम सांसद जोबा माझी और विधायक जगत माझी ने नई पीसीसी सड़क, पेवर्स ब्लॉक, भंडारा भवन और शौचालय के मरम्मत कार्य का लोकार्पण किया। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

महादेवशाल मंदिर परिसर में विकास कार्यों का सांसद जोबा माझी और विधायक जगत माझी ने किया उद्घाटन
महादेवशाल मंदिर परिसर में विकास कार्यों का सांसद जोबा माझी और विधायक जगत माझी ने किया उद्घाटन

Chakradharpur News: चक्रधरपुर। सावन माह में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महादेवशाल शिव मंदिर परिसर में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का रविवार को सिंहभूम की सांसद जोबा माझी और मनोहरपुर विधायक जगत माझी ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।इस दौरान सांसद और विधायक ने मंदिर परिसर में निर्मित पीसीसी सड़क, पेवर्स ब्लॉक, भंडारा भवन तथा शौचालय के मरम्मत कार्य का फीता काटकर लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि महादेवशाल झारखंड के प्रमुख आस्था केंद्रों में से एक है, जहां सावन सहित पूरे वर्ष हजारों श्रद्धालु दर्शन एवं जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।उन्होंने

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कहा कि इन विकास कार्यों से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन, ठहरने और स्वच्छता जैसी सुविधाओं में काफी सहूलियत मिलेगी। भविष्य में भी मंदिर परिसर के समग्र विकास के लिए आवश्यक योजनाएं संचालित की जाएंगी।इस अवसर पर मंदिर समिति के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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