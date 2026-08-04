Chakradharpur News: अनुशासन में रहकर ही छात्र-छात्राएं सवार सकते है अपना भविष्य : प्राचार्य

Chakradharpur News: जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में स्नातक सत्र 2026-30 की शुरुआत सोमवार को हुई। प्राचार्य डा. श्रीनिबास कुमार ने छात्रों को अनुशासन में रहकर कर्तव्य पूरा करने की सलाह दी। उन्होंने खेल और शैक्षणिक विकास पर ध्यान देने की बात कही। मुख्य वक्ता डा. अरुण कुमार ने कुरमाली भाषा के साथ अन्य भाषाओं का ज्ञान आवश्यक बताया।

Chakradharpur News: चक्रधरपुर। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत स्नातक सत्र 2026 - 30 में नामांकित हिंदी, इतिहास इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कुड़माली आदि विषय के छात्रों की कक्षा प्राचार्य डा. श्रीनिबास कुमार, डा अरुण कुमार, डा तपन कुमार मण्डल ने संयुक्त रूप से शुरू किया।

समारोह का संबोधन कुरमाली विभाग की ओर से आयोजित सादा समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि डा श्रीनिबास कुमार ने कहा की अनुशासन मे रहकर छात्र अपना कर्तव्य पूरा करें। सच्ची लगन एवं निष्ठा के साथ काम करने वाले कभी अपने मुकाम से दूर नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि कॉलेज के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में शामिल के साथ खेल पर भी ध्यान दें ताकि शैक्षणिक के साथ शारीरिक स्वस्थ भी बना रहे। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के बिना आज के समय में पद व प्रतिष्ठा मिल पाना मुश्किल है। श्री कुमार ने नव नामांकित बच्चे को आशीर्वाद देते हुए कहा सही रास्ता पर चलें और आत्मा विश्वास के साथ अपना कर्तव्य करते जाएं और आगे बढ़े।

भाषा और संस्कृति मुख्य वक्ता डा अरुण कुमार ने कहा की कुरमाली भाषा के अलावे देश के अन्य भाषाओं के बारे में जानकारी रखनी होगी। यह समय की मांग है। सर्वांगीण विकास के लिए हर भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। विशिष्ट अतिथि डॉ तपन कुमार मंडल ने कहा कि कुरमाली भाषाओं का संबद्ध अन्य भाषाओं के साथ गहरा रिश्ता है। मातृभाषा को बढ़ाने की और बचाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भाषा के साथ संस्कृति को भी बचाना आवश्यक हो गया है। समारोह को डा. गीता सोय, प्रो. मेरिनीला हसदा, प्रो. सुजीत कुमार मिश्रा, प्रो. मनसा महतो, वरीय लिपिक पंकज प्रधान ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के शुरुआत में कुरमाली विभाग की अच्छा छात्राओं ने फूल माला पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। समारोह का संचालन प्रोफेसर मनसा महतो ने किया। इस अवसर पर विभिन्न विषय के सैकड़ो छात्राएं उपस्थित थे।