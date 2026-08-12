Chakradharpur News: गर्भवती महिलाओं को बांटी गई मच्छरदानी
Chakradharpur News: मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिलाओं को मच्छरदानी का वितरण किया गया। चिकित्सा प्रभारी डॉ. अनिल कुमार ने मलेरिया से बचाव के महत्व पर जोर दिया और नियमित उपयोग की सलाह दी। कुल 1000 मच्छरदानियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 150 का वितरण किया गया।
Chakradharpur News: मनोहरपुर, संवाददाता मंगलवार को मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में एनसी जांच कराने पहुंचीं गर्भवती महिलाओं के बीच स्वास्थ्य विभाग की ओर से मच्छरदानी का वितरण किया गया। इस दौरान महिलाओं को मलेरिया से बचाव के प्रति जागरूक करते हुए नियमित रूप से मच्छरदानी के उपयोग की सलाह दी गई। सीएचसी के चिकित्सा प्रभारी डॉ. अनिल कुमार ने लाभार्थी महिलाओं को मच्छरदानी वितरित करते हुए कहा कि गर्भावस्था के दौरान मलेरिया से बचाव बेहद जरूरी है। मच्छरों से सुरक्षा सुनिश्चित होने पर जच्चा और बच्चा दोनों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को कुल 1000 मच्छरदानियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से मंगलवार को 150 गर्भवती महिलाओं के बीच वितरण किया गया।
शेष मच्छरदानियों का वितरण मनोहरपुर सीएचसी क्षेत्र के विभिन्न उप स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से पंजीकृत लाभार्थियों के बीच किया जाएगा। इससे पूर्व टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से सारंडा क्षेत्र में 555 मच्छरदानियों का वितरण किया जा चुका है। फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर गणेश सोय ने इसकी जानकारी दी। मौके पर बीपीएम अनुज सिंह, बीडीएम संदीप दत्ता सहित स्वास्थ्यकर्मी और लाभार्थी महिलाएं मौजूद थीं।
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