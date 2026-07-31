Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chakradharpur News: पहाड़डीहा में 99 की जांच में 2 मलेरिया संक्रमित मिले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
Follow us on Google News
share

Chakradharpur News: गोईलकेरा के आनंदपुर प्रखंड के पहाड़डीहा गांव में तीसरे दिन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने 99 लोगों की जांच की, जिनमें से 2 में मलेरिया की पुष्टि हुई। तराईसोल में गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को मच्छरदानी वितरित की गई। पिछले दिनों 5 लोगों की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Chakradharpur News: पहाड़डीहा में 99 की जांच में 2 मलेरिया संक्रमित मिले

Chakradharpur News: गोईलकेरा। आनंदपुर प्रखंड के पहाड़डीहा गांव में गुरुवार को तीसरे दिन भी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा 99 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई जिसमें दो लोगों में मलेरिया पॉजिटिव पाया गया। शिविर मलेरिया टेकनिशियन सुपरवाईजर श्रृष्टीधर महतो, बोनो सोरेन, मालती कच्छप, रेणु कुमारी सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। वहीं प्रखंड के तराईसोल में गुरुवार को गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग बिरहोर के बीच मच्छरदानी का वितरण किया गया और उन्हें रात्रि में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करने की बात कही गई। बता दें कि तराईसोल में पिछले कई दिनों से पांच लोगों की तबीयत खराब थी।

ये भी पढ़ें:बिरहोर समुदाय के लोगों को मिला मच्छरदानी

इसे देखते हुये बुधवार देर शाम सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और स्वास्थ्य जांच की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Goilkera

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।