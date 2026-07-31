Chakradharpur News: पहाड़डीहा में 99 की जांच में 2 मलेरिया संक्रमित मिले
Chakradharpur News: गोईलकेरा के आनंदपुर प्रखंड के पहाड़डीहा गांव में तीसरे दिन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने 99 लोगों की जांच की, जिनमें से 2 में मलेरिया की पुष्टि हुई। तराईसोल में गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को मच्छरदानी वितरित की गई। पिछले दिनों 5 लोगों की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
Chakradharpur News: गोईलकेरा। आनंदपुर प्रखंड के पहाड़डीहा गांव में गुरुवार को तीसरे दिन भी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा 99 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई जिसमें दो लोगों में मलेरिया पॉजिटिव पाया गया। शिविर मलेरिया टेकनिशियन सुपरवाईजर श्रृष्टीधर महतो, बोनो सोरेन, मालती कच्छप, रेणु कुमारी सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। वहीं प्रखंड के तराईसोल में गुरुवार को गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग बिरहोर के बीच मच्छरदानी का वितरण किया गया और उन्हें रात्रि में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करने की बात कही गई। बता दें कि तराईसोल में पिछले कई दिनों से पांच लोगों की तबीयत खराब थी।
इसे देखते हुये बुधवार देर शाम सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और स्वास्थ्य जांच की जा रही है।
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