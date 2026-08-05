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Chakradharpur News: शिव मंदिर में शिवलिंग स्थापना को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: चक्रधरपुर के चाँदमारी वार्ड संख्या 9 में टेबुल लाइन श्यामा काली मंदिर में शिवलिंग स्थापना एवं प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह यात्रा पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल लायी, जिसमें श्रद्धालु महिलाएं और युवतियां शामिल रहीं। पूजा-विधान के साथ कलश यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

शिव मंदिर में शिवलिंग स्थापना को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा
शिव मंदिर में शिवलिंग स्थापना को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा

Chakradharpur News: चक्रधरपुर। चक्रधरपुर के चाँदमारी वार्ड संख्या 9 में टेबुल लाइन श्यामा काली मंदिर स्थित शिव मंदिर में आयोजित शिवलिंग स्थापना एवं प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर बुधवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस धार्मिक आयोजन से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में सराबोर हो उठा। कलश यात्रा टेबुल लाइन स्थित मंदिर परिसर से शुरू होकर चाँदमारी, पोटरखोली, तम्बाकू पट्टी, बाटा रोड, राजबाड़ी रोड होते हुए पुराना बस्ती स्थित सीढ़ी घाट पहुंची। जहाँ पुरोहित द्वारा पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना कराई गई। इसके पश्चात श्रद्धालु महिलाओं और युवतियों ने कलश में पवित्र जल भरा। पवित्र जल लेकर कलश यात्रा राजबाड़ी रोड, पवन चौक, डबलिंग कॉलोनी, पोटर खोली, लोको होते हुए टेबुल लाइन स्थित शिव मंदिर परिसर पहुंची।

आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि कलश यात्रा के मंदिर पहुंचने के बाद शिवलिंग की प्राण-प्रतिष्ठा और मुख्य पूजन का कार्य वैदिक मंत्रोचार के साथ आरंभ कर दिया गया है। इस दौरान जय श्रीराम और हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा नगर गुंजायमान रहा। इस आयोजन में भारी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु भगवान वस्त्र धारण किए दिखे। कलश यात्रा में तेजा राजवार, सूरज राजवार, राजा राजवार, बजरंगी राजवार, एस बाबूराव, संदीप, बिक्की शर्मा के साथ भारी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए।

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