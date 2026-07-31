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Chakradharpur News: अनुमंडल अस्पताल के जर्जर आवास व बंद ऑक्सीजन प्लांट पर भाजपा नेता ने उठाए सवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष पवन शंकर पांडेय ने चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल की खराब स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लापरवाह हैं। डॉक्टरों और कर्मचारियों के आवास जर्जर हो गए हैं, और बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट के कारण मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

Chakradharpur News: अनुमंडल अस्पताल के जर्जर आवास व बंद ऑक्सीजन प्लांट पर भाजपा नेता ने उठाए सवाल

Chakradharpur News: चक्रधरपुर। भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष पवन शंकर पांडेय ने चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल की बदहाल व्यवस्था पर चिंता जताते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में कई वर्ष पूर्व बने डॉक्टरों और कर्मचारियों के आवास पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे हालात में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए इन आवासों में रहना जोखिम भरा बन गया है। पांडेय ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लाखों रुपये की लागत से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट भी वर्षों से बंद पड़ा है। रखरखाव और तकनीशियन की कमी के कारण प्लांट कई जगहों से लीक हो चुका है और पूरी मशीनरी बेकार पड़ी है।

इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन को मरीजों की जरूरत पूरी करने के लिए बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पड़ रहे हैं, जिससे सरकारी धन की भी अनावश्यक खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि ऑक्सीजन प्लांट को फिर से चालू कराया जाए तो अस्पताल को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

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