Chakradharpur News: नहर के गेट में जमा मिट्टी की ग्रामीणों ने की सफाई
Chakradharpur News: चक्रधरपुर के सुरबुड़ा पंचायत में ब्राह्मणी सिंचाई योजना के नहर के गेट के पास मिट्टी जमा होने के कारण पानी नहीं पहुँच रहा है। इससे किसानों को धान की खेती में समस्या उत्पन्न हो रही है। पूर्व मुखिया संजय हंसदा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मिट्टी की सफाई की।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर। चक्रधरपुर प्रखंड के सुरबुड़ा पंचायत के द्वारपारम गांव के पास स्थित ब्राह्मणी सिंचाई योजना के गेट के पास मिट्टी जमा होने के कारण नहर में पानी नहीं पहुंच रहा है। इससे ग्रामीणों को धान की खेती में करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की कठिनाइयों को देखते हुए ग्रामीणों ने पूर्व मुखिया संजय हांसदा की अगुवाई में ग्रामीणों ने करीबन 500 फीट जमा मिट्टी की सफाई की। ग्रामीणों ने बताया कि और ग्रामीणों की सहयोग से नहर की सफाई कराई जाएगी। नहर में पानी नहीं पहुंचने से किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है।
इससे धान की खेती के लिए किसानों को दिक्कत हो रही है। सफाई कार्य में पूर्व मुखिया संजय हांसदा, पांडु सिजुई, मंगल सिंह सिजुई, तारणी प्रधान, अग्नीभु प्रधान समेत ग्रामीण उपस्थित थे।
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