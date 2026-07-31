Chakradharpur News: आवास निर्माण में तेजी लाएं, नहीं तो होगी कार्रवाई : बीडीओ
Chakradharpur News: चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय में गुरुवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी कांचन मुखर्जी ने प्रखंड के सभी पंचायत सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रधानमं
Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता। गुरुवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी कांचन मुखर्जी ने प्रखंड के सभी पंचायत सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अबुआ आवास योजना के तहत चल रहे आवास निर्माण कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की। बीडीओ ने सभी पंचायत सचिवों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने पंचायत क्षेत्र में आवास निर्माण कार्य की नियमित निगरानी करें और सभी जियो टैग स्वयं सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन लाभुकों ने आवास की किस्त प्राप्त कर ली है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है, उन पर आवश्यक दबाव बनाते हुए जल्द से जल्द निर्माण शुरू करायें।
उन्होंने कहा कि आवास निर्माण कार्य की प्रतिदिन समीक्षा होगी और धरातल पर निर्माण कार्य दिखाई देना चाहिए। सभी पंचायत सचिव प्रतिदिन लाभुकों से संपर्क कर निर्माण की प्रगति का जियो टैग फोटो उनके व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर भेजेंगे। बीडीओ ने स्पष्ट चेतावनी दी कि आवास निर्माण में लापरवाही या अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर संबंधित पंचायत सचिवों के खिलाफ वरीय अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी। वहीं जिन लाभुकों ने सरकारी राशि प्राप्त करने के बावजूद आवास निर्माण नहीं कराया है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी पंचायत सचिवों से योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और प्रत्येक पात्र लाभुक का आवास जल्द पूरा कराने के लिए गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया।
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