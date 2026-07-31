Chakradharpur News: ड्रग इंस्पेक्टर ने दवा दुकानों का लिया जायजा
Chakradharpur News: चक्रधरपुर में ड्रग इंसपेक्टर द्वारा एक औचक निरीक्षण के दौरान खुदरा और थोक दवा दुकानों में न्यूरोलॉजिकल दवाएं उचित मात्रा में पाई गईं। दवा भंडारण, विक्रय और स्टॉक संतोषजनक रहे, जबकि अग्निशामक यंत्र और CCTV कैमरे की कमी पाई गई। दुकानदारों को इनकी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता। जिले के ड्रग इंसपेक्टर द्वारा गुरुवार को चक्रधरपुर अनुमंडल क्षेत्र में खुदरा एवं एक थोक दवा दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दोनों प्रतिष्ठानों में न्यूरोलॉजिकल डिस आर्डर से संबंधित दवाएं उपलब्ध पाई गईं। इन दवाओं के क्रय, विक्रय एवं स्टॉक बैलेंस का मिलान कर विस्तृत जांच की गई, जो पूर्णत: संतोषजनक एवं अभिलेखों के अनुरूप पाया गया। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि दोनों दुकानों में कोडीन युक्त कफ सिरप उपलब्ध नहीं थे। साथ ही, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप दवाओं के भंडारण की व्यवस्था भी संतोषजनक पाई गई।
निरीक्षण के क्रम में एक दवा दुकान में सीसीटीवी कैमरा स्थापित नहीं पाया गया, जिस पर संबंधित संचालक को शीघ्र सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने का सख्त निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त, दोनों दुकानों में अग्निशामक यंत्र उपलब्ध नहीं पाए गए। दुकानदारों को किसी भी आपातकालीन स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक सप्ताह के भीतर अग्निशामक यंत्र अनिवार्य रूप से स्थापित करने का निर्देश दिया गया। वहीं, दोनों दुकानों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रति जागरूकता संबंधी पोस्टर प्रदर्शित पाए गए।
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