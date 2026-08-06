Chakradharpur News: प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अंशुमान शर्मा को भावभीनी विदाई, शॉल ओढ़ाकर किया सम्मानित
Chakradharpur News: चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल के डॉ. अंशुमान शर्मा को उनके स्थानांतरण अवसर पर भावभीनी विदाई दी गई। समाजसेवियों ने उन्हें सम्मानित किया और उनके कार्यकाल की सराहना की। डॉ. शर्मा ने अस्पताल की सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने समय को यादगार बताया।
Chakradharpur News: चक्रधरपुर। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अंशुमान शर्मा को उनके स्थानांतरण के अवसर पर अस्पताल परिसर में भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान समाजसेवियों ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर तथा शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया।विदाई समारोह में वक्ताओं ने डॉ. शर्मा के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने तथा कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सरल स्वभाव और कार्य के प्रति समर्पण को सभी ने याद किया।डॉ. शर्मा ने सम्मान के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चक्रधरपुर में बिताया गया समय उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा।
उन्होंने सभी से मिल रहे सहयोग और स्नेह के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर शेषनारायण लाल, राकेश रंजन, प्रेम सिंह, परामेन्द्र सिंह चौहान, रोहित साह, अभय साव सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
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