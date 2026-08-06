Chakradharpur News: गोईलकेरा से अवैध बालू लदे दो ट्रैक्टर जब्त
Chakradharpur News: गोईलकेरा में जिला प्रशासन ने अवैध खनन और खनिज परिवहन पर नियंत्रण के लिए जिला टास्क फोर्स का गठन किया है। बुधवार को विशेष जांच अभियान के दौरान अवैध बालू परिवहन करते हुए दो ट्रैक्टर जब्त किए गए, क्योंकि चालकों के पास कोई वैध माइनिंग ट्रांजिट चालान नहीं था। आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।
Chakradharpur News: गोईलकेरा। जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन एवं खनिजों के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से गठित जिला टास्क फोर्स द्वारा लगातार सघन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी दौरान बुधवार की सुबह जिला टास्क फोर्स द्वारा गोईलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पावर ग्रिड स्टेशन के समीप अवैध बालू परिवहन के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बालू लदे दो ट्रैक्टरों को जांच के लिए रोका गया। जांच के दौरान ट्रैक्टर चालकों और परिवहनकर्ताओं से खनिज परिवहन से संबंधित वैध माइनिंग ट्रांजिट चालान की मांग की गई। वे न तो कोई वैध परिवहन चालान प्रस्तुत कर सके और न ही बालू के वैध परिवहन के संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण दे सके।
इसके बाद दोनों ट्रैक्टरों को बालू सहित जब्त कर आगे की कार्रवाई के लिए गोईलकेरा थाना को सौंप दिया गया है तथा मामले में प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फो
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।