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Chakradharpur News: सोनुवा-मदांगजाहिर जर्जर सड़क से लोग परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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Chakradharpur News: सोनुवा और मदांगजाहिर गांव के बीच चार किलोमीटर लंबी सड़क एक साल से जर्जर है। बारिश के मौसम में सड़क पूर्ण रूप से कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क का मरम्मत कार्य का शिलान्यास 2017 में हुआ था।

Chakradharpur News: सोनुवा-मदांगजाहिर जर्जर सड़क से लोग परेशान

Chakradharpur News: सोनुवा। प्रखंड के सोनुवा व मदांगजाहिर गांव के बीच चार किमी लम्बी सड़क करीब एक साल से जर्जर हालत में है। यह सड़क बारिश की मौसम में पूरी तरह कीचड़मय हो गई है। इससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। यह सड़क सिर्फ मदांगजाहिर गांव को ही नहीं, सोनुवा-लोंजो मुख्य सड़क के अलावा सोनुवा-पाताहातु मुख्य सड़क को भी जोड़ता है। सड़क में कई छोटे-बड़े गड्ढे बन गये है। सड़क का मरम्मत कार्य का शिलान्यास 2017 में हुआ था।

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