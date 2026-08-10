Chakradharpur News: सोनुवा-मदांगजाहिर जर्जर सड़क से लोग परेशान

Chakradharpur News: सोनुवा-मदांगजाहिर जर्जर सड़क से लोग परेशान
Chakradharpur News: सोनुवा और मदांगजाहिर गांव के बीच चार किलोमीटर लंबी सड़क एक साल से जर्जर है। बारिश के मौसम में सड़क पूर्ण रूप से कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क का मरम्मत कार्य का शिलान्यास 2017 में हुआ था।
Chakradharpur News: सोनुवा। प्रखंड के सोनुवा व मदांगजाहिर गांव के बीच चार किमी लम्बी सड़क करीब एक साल से जर्जर हालत में है। यह सड़क बारिश की मौसम में पूरी तरह कीचड़मय हो गई है। इससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। यह सड़क सिर्फ मदांगजाहिर गांव को ही नहीं, सोनुवा-लोंजो मुख्य सड़क के अलावा सोनुवा-पाताहातु मुख्य सड़क को भी जोड़ता है। सड़क में कई छोटे-बड़े गड्ढे बन गये है। सड़क का मरम्मत कार्य का शिलान्यास 2017 में हुआ था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।